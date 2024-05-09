9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

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Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было основано в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.
В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу
Атака беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае России вблизи Анапы вызвала пожар, повредив несколько резервуаров, хотя о пострадавших не сообщалось.
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters
США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.
На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва
24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.
Amazon заходит на европейский рынок 5G
Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services, что ознаменует выход Amazon на мировой телекоммуникационный рынок.
В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу
Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию с государственным визитом, отмечая 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами и стремясь поднять их всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень.
Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI
Россия развернула военно-биологические лаборатории в Африке, в том числе вблизи границы с Чадом в Центральноафриканской Республике, вероятно, для изучения и потенциального использования в качестве оружия вирусных заболеваний, не характерных для России.
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах и применит предоставленное США оружие против гражданского населения.
Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива
Великобритания предоставляет 196 миллионов фунтов стерлингов компании Urenco Ltd для строительства завода по производству высококачественного топлива из низкообогащенного урана (HALEU), что имеет целью подорвать монополию России на рынке HALEU, который имеет решающее значение для новых малых ядерных реакторов.