9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы, пишет УНН.

Сегодняшнее событие введено в честь Декларации Шумана - именно 9 мая 1950 года тогдашний глава МИД Франции Роберт Шуман предложил объединить определенные отрасли промышленности некоторых стран Западной Европы под руководством Высшего общего органа. Так, уже в следующем году появилось Европейское сообщество по углю и стали.

На ее базе в 1957 году был создан Европейский экономический союз, который в 1992 году окончательно трансформировался в Евросоюз.

В 1985 году во время заседания в Милане Европейский совет принял решение об учреждении Дня Европы.

Некоторое время параллельно существовали два события с таким названием - с 1964 года пятого мая оно отмечалось в честь основания Совета Европы.

Сейчас в абсолютном большинстве европейских стран разнообразные праздничные мероприятия по случаю Дня Европы проходят именно 9 мая.

С прошлого года к ним, согласно указу президента, присоединилась и Украина. До этого, с 2003 года День Европы в Украине отмечался в третью субботу мая.

Кроме Украины, из стран, не являющихся членами Евросоюза, День Европы девятого мая отмечается в Турции и Молдове.

Любители обучающих игр сегодня могут присоединиться ко Дню магнитной азбуки.

Магнитные буквы бывают разных форм, размеров и цветов и являются отличным способом помочь детям выучить азбуку, овладеть орфографией и чтением.

В этот день родители и учителя могут устроить множество интересных развлечений и игр для детей, чтобы привлечь детей к изучению и игре с магнитной азбукой. В первую очередь, День магнитной азбуки - это напоминание о важности создания радостной атмосферы в процессе обучения, об игровых инструментах в педагогике и поддержку заинтересованности и увлечения у детей, начинающих обучение.

Еще сегодня можно присоединиться ко Дню пуговиц

Пуговицы - это значимое изобретение человечества! Они существуют тысячи лет и использовались для чего угодно: от застегивания одежды до ее украшения.

Коллекционирование пуговиц - это популярное хобби и в наше время. Также пуговицы являются важным элементом декорирования не только одежды, но и для элементов интерьера, в рукоделии и скрапбукинге.

Христиане западного обряда сегодня отмечают Вознесение Господне.

В этот день католики проводят всенощное богослужение, гасят пасхальные свечи, святят виноград и бобовые, поднимают статую Иисуса, пускают к небу голубей.

У католиков считается, что во время праздника растения могут исцелять лучше, поэтому на Вознесение принято собирать разнообразные полезные травы на следующий год.

По новоюлианскому православному календарю сегодня День перенесения мощей святого Николая Чудотворца.

В ХІ веке итальянские моряки сумели забрать их из Ликии, которую тогда захватили турки, и перевезти в город Бари.

Для хранения мощей возвели церковь, которую освятил тогдашний Папа Римский Урбан II.

Именины сегодня празднуют Николай, Василий, Роман, Юлия, Елена.