Италия вслед за Францией проверяет возможную причастность россии к беспорядкам в ЕС - СМИ
Киев • УНН
Итальянские власти выясняют, помогали ли россияне организовывать насильственные протесты в Милане и других городах Европы. Франция также проверяет иностранный след.
Власти Италии заподозрили Россию в причастности к массовым беспорядкам в стране и Евросоюзе в целом. Об этом сообщает The Bloomberg, передаёт УНН.
Подробности
Итальянские официальные лица проверяют, действительно ли россияне причастны к организации violentных протестов, охвативших Милан и другие европейские города в выходные.
Протесты в Париже, Милане и других европейских городах из-за стоимости жизни в выходные переросли в насилие, что привело к грабежам и поджогам. Уровень насилия и очевидная координация некоторых нападений побудили чиновников выяснить, не является ли это чем-то большим, чем просто спонтанное выражение гнева
Ещё ранее власти Франции предприняли аналогичные шаги, передаёт The Financial Times. Помимо россиян, в Париже подозревают, что за протестами могут стоять выходцы из Ирана, Алжира или арабских стран.
Напомним
Власти Франции решили привлечь военных для обеспечения порядка во время новой волны протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Правительство признало серьёзные ошибки силовиков после масштабных беспорядков, охвативших крупнейшие города страны в минувшие выходные.