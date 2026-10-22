Италия вслед за Францией проверяет возможную причастность россии к беспорядкам в ЕС - СМИ

$45.030.0550.560.03
ukenru
Эксклюзив
09:36 • 1468 просмотра
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
08:17 • 18607 просмотра
"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортажPhoto
07:17 • 20475 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
05:36 • 19455 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
04:39 • 31779 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 34766 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
22 октября, 03:38 • 28367 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
22 октября, 02:38 • 26820 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
22 октября, 01:55 • 22891 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
22 октября, 01:17 • 17427 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
98%
757мм
Популярные новости
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 39241 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 32102 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 31620 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 35042 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 18668 просмотра
публикации
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
Эксклюзив
09:36 • 1526 просмотра
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 49040 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 53429 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 60083 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 91288 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Илон Маск
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Калифорния
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"PhotoVideo09:20 • 860 просмотра
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 18926 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем22 октября, 03:05 • 35296 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф22 октября, 02:06 • 31871 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 32350 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Социальная сеть
9К720 Искандер

Италия вслед за Францией проверяет возможную причастность россии к беспорядкам в ЕС - СМИ

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Итальянские власти выясняют, помогали ли россияне организовывать насильственные протесты в Милане и других городах Европы. Франция также проверяет иностранный след.

Италия вслед за Францией проверяет возможную причастность россии к беспорядкам в ЕС - СМИ

Власти Италии заподозрили Россию в причастности к массовым беспорядкам в стране и Евросоюзе в целом. Об этом сообщает The Bloomberg, передаёт УНН.

Подробности

Итальянские официальные лица проверяют, действительно ли россияне причастны к организации violentных протестов, охвативших Милан и другие европейские города в выходные.

Протесты в Париже, Милане и других европейских городах из-за стоимости жизни в выходные переросли в насилие, что привело к грабежам и поджогам. Уровень насилия и очевидная координация некоторых нападений побудили чиновников выяснить, не является ли это чем-то большим, чем просто спонтанное выражение гнева 

- говорится в публикации.

Ещё ранее власти Франции предприняли аналогичные шаги, передаёт The Financial Times. Помимо россиян, в Париже подозревают, что за протестами могут стоять выходцы из Ирана, Алжира или арабских стран.

Напомним

Власти Франции решили привлечь военных для обеспечения порядка во время новой волны протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Правительство признало серьёзные ошибки силовиков после масштабных беспорядков, охвативших крупнейшие города страны в минувшие выходные.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Столкновения
Митинги в Украине
Financial Times
Bloomberg L.P.
Милан
Алжир
Париж
Франция
Италия
Иран