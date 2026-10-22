Власти Италии заподозрили Россию в причастности к массовым беспорядкам в стране и Евросоюзе в целом. Об этом сообщает The Bloomberg, передаёт УНН.

Итальянские официальные лица проверяют, действительно ли россияне причастны к организации violentных протестов, охвативших Милан и другие европейские города в выходные.

Протесты в Париже, Милане и других европейских городах из-за стоимости жизни в выходные переросли в насилие, что привело к грабежам и поджогам. Уровень насилия и очевидная координация некоторых нападений побудили чиновников выяснить, не является ли это чем-то большим, чем просто спонтанное выражение гнева