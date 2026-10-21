Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters

Влада Франції вирішила залучити військових до забезпечення порядку під час нової хвилі протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня. Уряд визнав серйозні помилки силовиків після масштабних заворушень, які охопили найбільші міста країни минулими вихідними. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що влада готує безпрецедентне посилення заходів безпеки. Військовослужбовці допомагатимуть поліції контролювати ситуацію на тлі побоювань повторення насильства.

Розгортання наступної суботи буде масовим – наголосив Лекорню.

Уряд визнав провали силовиків під час заворушень

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс підтвердив залучення армії та вибачився за нездатність правоохоронців стримати заворушення 17 жовтня, коли Париж, Марсель, Ліон та інші міста охопили сутички й мародерство.

Я глибоко шкодую про те, що сталося. Я визнаю свою частку відповідальності – заявив міністр.

Лекорню визнав, що влада неправильно оцінила загрози, поліція діяла надто статично, а керівництво припустилося помилки, не скасувавши заплановані відпустки правоохоронців. Уряд пообіцяв переглянути тактику реагування.

У низці міст уже запровадили локальні комендантські години, частина яких стосується лише неповнолітніх. За оцінкою уряду, ці обмеження допомогли частково стабілізувати ситуацію після вихідних.

Протести спалахнули на тлі невдоволення високою вартістю життя та погіршенням державних послуг. Нова хвиля демонстрацій може стати серйозним випробуванням для французької влади напередодні президентських виборів 2027 року.

У Франції через масові заворушення запровадили комендантську годину в 12 містах