Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters

$45.000.1450.530.03
ukenru
Ексклюзив
06:50 • 420 перегляди
Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка
Ексклюзив
05:35 • 14143 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
05:19 • 11858 перегляди
ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ
04:47 • 12578 перегляди
США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico
04:20 • 13500 перегляди
Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідкиPhoto
03:17 • 16248 перегляди
В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"
02:38 • 16468 перегляди
Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війниPhotoVideo
01:55 • 15040 перегляди
Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні
00:55 • 14682 перегляди
Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ
21 жовтня, 00:17 • 14079 перегляди
Як так сталося, що російський супутник ледь не зіткнувся з ICEYE, який збирає розвіддані для ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
98%
761мм
Популярнi новини
Зірка "Мамма Міа!" Аманда Сейфрід розповіла про життя після розриву з чоловіком20 жовтня, 21:08 • 16415 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів20 жовтня, 23:06 • 18956 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo21 жовтня, 00:06 • 15025 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком01:05 • 13342 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки02:05 • 12736 перегляди
Публікації
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
05:35 • 14102 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 29368 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 38113 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 33678 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 40840 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Осло
Франція
Реклама
УНН Lite
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto03:05 • 10732 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки02:05 • 13022 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком01:05 • 13614 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo21 жовтня, 00:06 • 15279 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів20 жовтня, 23:06 • 19217 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Серіали
The Washington Post
Фільм

Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters

Київ • УНН

 • 2358 перегляди

Франція розгорне військових під час протестів 24 жовтня після заворушень у найбільших містах. Уряд визнав провали силовиків.

Франція розгорне війська для стримування нових протестів після масштабних заворушень – Reuters

Влада Франції вирішила залучити військових до забезпечення порядку під час нової хвилі протестів, запланованих на суботу, 24 жовтня. Уряд визнав серйозні помилки силовиків після масштабних заворушень, які охопили найбільші міста країни минулими вихідними. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що влада готує безпрецедентне посилення заходів безпеки. Військовослужбовці допомагатимуть поліції контролювати ситуацію на тлі побоювань повторення насильства.

Розгортання наступної суботи буде масовим

– наголосив Лекорню.

Уряд визнав провали силовиків під час заворушень

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс підтвердив залучення армії та вибачився за нездатність правоохоронців стримати заворушення 17 жовтня, коли Париж, Марсель, Ліон та інші міста охопили сутички й мародерство.

Я глибоко шкодую про те, що сталося. Я визнаю свою частку відповідальності

– заявив міністр.

Лекорню визнав, що влада неправильно оцінила загрози, поліція діяла надто статично, а керівництво припустилося помилки, не скасувавши заплановані відпустки правоохоронців. Уряд пообіцяв переглянути тактику реагування.

У низці міст уже запровадили локальні комендантські години, частина яких стосується лише неповнолітніх. За оцінкою уряду, ці обмеження допомогли частково стабілізувати ситуацію після вихідних.

Протести спалахнули на тлі невдоволення високою вартістю життя та погіршенням державних послуг. Нова хвиля демонстрацій може стати серйозним випробуванням для французької влади напередодні президентських виборів 2027 року.

У Франції через масові заворушення запровадили комендантську годину в 12 містах21.10.26, 02:55 • 3168 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Сутички
Себастьян Лекорню
Reuters
Марсель
Париж
Франція