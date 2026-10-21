Франция развернет войска для сдерживания новых протестов после масштабных беспорядков — Reuters
Киев • УНН
Франция развернет военнослужащих во время протестов 24 октября после беспорядков в крупнейших городах. Правительство признало провалы силовиков.
Власти Франции решили привлечь военнослужащих для обеспечения порядка во время новой волны протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Правительство признало серьезные ошибки силовиков после масштабных беспорядков, охвативших крупнейшие города страны в минувшие выходные. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что власти готовят беспрецедентное усиление мер безопасности. Военнослужащие будут помогать полиции контролировать ситуацию на фоне опасений повторения насилия.
Развертывание в следующую субботу будет масштабным
Правительство признало провалы силовиков во время беспорядков
Министр внутренних дел Лоран Нуньес подтвердил привлечение армии и извинился за неспособность правоохранителей сдержать беспорядки 17 октября, когда Париж, Марсель, Лион и другие города охватили столкновения и мародерство.
Я глубоко сожалею о случившемся. Я признаю свою долю ответственности
Лекорню признал, что власти неправильно оценили угрозы, полиция действовала слишком статично, а руководство допустило ошибку, не отменив запланированные отпуска правоохранителей. Правительство пообещало пересмотреть тактику реагирования.
В ряде городов уже ввели локальные комендантские часы, некоторые из них распространяются только на несовершеннолетних. По оценке правительства, эти ограничения помогли частично стабилизировать ситуацию после выходных.
Протесты вспыхнули на фоне недовольства высокой стоимостью жизни и ухудшением государственных услуг. Новая волна демонстраций может стать серьезным испытанием для французских властей накануне президентских выборов 2027 года.
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