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Франция развернет войска для сдерживания новых протестов после масштабных беспорядков — Reuters

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Франция развернет военнослужащих во время протестов 24 октября после беспорядков в крупнейших городах. Правительство признало провалы силовиков.

Франция развернет войска для сдерживания новых протестов после масштабных беспорядков — Reuters

Власти Франции решили привлечь военнослужащих для обеспечения порядка во время новой волны протестов, запланированных на субботу, 24 октября. Правительство признало серьезные ошибки силовиков после масштабных беспорядков, охвативших крупнейшие города страны в минувшие выходные. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что власти готовят беспрецедентное усиление мер безопасности. Военнослужащие будут помогать полиции контролировать ситуацию на фоне опасений повторения насилия.

Развертывание в следующую субботу будет масштабным

– подчеркнул Лекорню.

Правительство признало провалы силовиков во время беспорядков

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подтвердил привлечение армии и извинился за неспособность правоохранителей сдержать беспорядки 17 октября, когда Париж, Марсель, Лион и другие города охватили столкновения и мародерство.

Я глубоко сожалею о случившемся. Я признаю свою долю ответственности

– заявил министр.

Лекорню признал, что власти неправильно оценили угрозы, полиция действовала слишком статично, а руководство допустило ошибку, не отменив запланированные отпуска правоохранителей. Правительство пообещало пересмотреть тактику реагирования.

В ряде городов уже ввели локальные комендантские часы, некоторые из них распространяются только на несовершеннолетних. По оценке правительства, эти ограничения помогли частично стабилизировать ситуацию после выходных.

Протесты вспыхнули на фоне недовольства высокой стоимостью жизни и ухудшением государственных услуг. Новая волна демонстраций может стать серьезным испытанием для французских властей накануне президентских выборов 2027 года.

Во Франции из-за массовых беспорядков ввели комендантский час в 12 городах21.10.26, 02:55 • 2984 просмотра

Степан Гафтко

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