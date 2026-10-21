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Во Франции из-за массовых беспорядков ввели комендантский час в 12 городах

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Комендантский час действует в 12 французских городах после массовых беспорядков 17 октября. Власти могут усилить ограничения из-за риска нового насилия.

Во Франции из-за массовых беспорядков ввели комендантский час в 12 городах

Во Франции 20 октября комендантский час действует в 12 городах из-за массовых беспорядков, погромов и мародерства во время протестов 17 октября. В ряде городов ограничения продлили на вторую ночь, а в Марселе и Бордо ввели впервые. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

Французские власти объясняют решение необходимостью предотвратить новые случаи насилия. По оценке правительства, предыдущая ночь прошла без серьезных инцидентов, в частности благодаря введенным ограничениям.

В Париже с 23:00 до 6:00 действует комендантский час в районах площади Республики и Ле-Аль. Кроме того, с 20:00 запрещены несогласованные собрания возле правительственных зданий, Елисейских полей, вокзалов и других важных объектов.

Где и как долго будут действовать ограничения

В Марселе комендантский час для несовершеннолетних ввели до 23 октября. В отдельных районах города и соседних муниципалитетах он будет действовать с 22:00 до 5:00. В Бордо ограничения для несовершеннолетних без сопровождения взрослых продлятся до 26 октября.

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В Лионе комендантский час продлили с 21:00 до 6:00. Местные власти сообщили, что в предыдущую ночь серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировали.

В Лилле, Дуэ, Ваттиньи и Денене несовершеннолетним без сопровождения запретили находиться в отдельных районах с 20:00 до 6:00. В Ницце аналогичные ограничения будут действовать до 25 октября.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню предупредил, что власти будут вводить дополнительные ограничения там, где этого потребует ситуация с безопасностью. Решения будут принимать в зависимости от риска повторения беспорядков.

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Степан Гафтко

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