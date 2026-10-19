Во Франции правительство требует введения локальных комендантских часов на фоне демонстраций

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Во Франции после выходных протестов, ознаменовавшихся насилием, премьер-министр страны Себастьян Лекорню объявил, что обратился с просьбой о введении "частичного и локализованного" комендантского часа. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.

Детали

После межведомственной кризисной встречи премьер-министр Себастьян Лекорню объявил в понедельник, 19 октября, что обратился к префектам с просьбой "ввести ряд комендантских часов" после насилия и разрушений, произошедших в эти выходные во время демонстраций.

"Они будут частичными, они могут быть очень локализованными", — пояснил он.

"Я обратился к префектам с просьбой ввести ряд комендантских часов на этот вечер" в рамках "защиты имущества и бизнеса", заявил Себастьян Лекорню после межведомственной встречи.

"Мы имеем дело с очень специфическим типом широкомасштабного мародерства. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось так долго", — заявил он.

"Французы, которые смотрят телевизор, говорят: "Повсюду хаос", но, к счастью, это не так. У нас хаос, прямо говоря, простите за выражение, очень локализованный в городских центрах", — заверил Себастьян Лекорню.

"Этот комендантский час будет локализованным и частичным. Речь не идет о введении комендантского часа по всему Парижу. Это не имеет смысла", — утверждал Себастьян Лекорню, отметив, что сосредоточится на "конкретных районах".

"Социальные партнеры имеют право на демонстрации; речь идет о поиске правильного баланса между восстановлением общественного порядка — что является моим абсолютным приоритетом — и соблюдением свобод", — продолжил он.

Во время своего выступления Себастьян Лекорню повторил, что его "решимость восстановить порядок" является "полной". "При необходимости" правительство также будет готово объявить чрезвычайное положение, заявил он, хотя на сегодняшний день комендантский час "кажется более уместным для ситуации".

Чтобы позволить предприятиям "очень быстро возобновить работу", Себастьян Лекорню объявил, что частичная компенсация по безработице будет введена "уже завтра" для тех, кто больше всего пострадал от повреждений и мародерства. "Это мера для защиты занятости. В этой ситуации не может быть и речи о новых социальных потрясениях после разрушений, которые мы уже пережили", — добавил он.

Также будет выделен специальный фонд поддержки для всех пострадавших предприятий, в дополнение к уже ведущимся переговорам со страховыми компаниями относительно "ускорения оценки ущерба".

По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, в воскресенье полиция произвела 351 арест в столице Франции. Правительство объявило, что "по меньшей мере 3000 предприятий" по ​​всей стране пострадали от повреждений или мародерства в течение выходных.

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