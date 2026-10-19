Во Франции правительство требует введения локальных комендантских часов на фоне демонстраций

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 3040 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 3392 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8746 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10866 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 12102 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20871 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15195 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16791 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26581 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20037 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23180 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20322 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 22047 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18482 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 22044 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11573 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20871 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 22171 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26581 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63982 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5506 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7844 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo19 октября, 08:59 • 18608 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14357 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 22153 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Во Франции правительство требует введения локальных комендантских часов на фоне демонстраций

Киев • УНН

 • 2600 просмотра

Премьер-министр Себастьян Лекорню поручил префектам ввести частичные комендантские часы в районах беспорядков. Пострадавший бизнес получит помощь.

Во Франции правительство требует введения локальных комендантских часов на фоне демонстраций
фото иллюстративное

Во Франции после выходных протестов, ознаменовавшихся насилием, премьер-министр страны Себастьян Лекорню объявил, что обратился с просьбой о введении "частичного и локализованного" комендантского часа. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.

Детали

После межведомственной кризисной встречи премьер-министр Себастьян Лекорню объявил в понедельник, 19 октября, что обратился к префектам с просьбой "ввести ряд комендантских часов" после насилия и разрушений, произошедших в эти выходные во время демонстраций.

"Они будут частичными, они могут быть очень локализованными", — пояснил он.

"Я обратился к префектам с просьбой ввести ряд комендантских часов на этот вечер" в рамках "защиты имущества и бизнеса", заявил Себастьян Лекорню после межведомственной встречи.

"Мы имеем дело с очень специфическим типом широкомасштабного мародерства. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось так долго", — заявил он.

"Французы, которые смотрят телевизор, говорят: "Повсюду хаос", но, к счастью, это не так. У нас хаос, прямо говоря, простите за выражение, очень локализованный в городских центрах", — заверил Себастьян Лекорню.

"Этот комендантский час будет локализованным и частичным. Речь не идет о введении комендантского часа по всему Парижу. Это не имеет смысла", — утверждал Себастьян Лекорню, отметив, что сосредоточится на "конкретных районах".

"Социальные партнеры имеют право на демонстрации; речь идет о поиске правильного баланса между восстановлением общественного порядка — что является моим абсолютным приоритетом — и соблюдением свобод", — продолжил он.

Во время своего выступления Себастьян Лекорню повторил, что его "решимость восстановить порядок" является "полной". "При необходимости" правительство также будет готово объявить чрезвычайное положение, заявил он, хотя на сегодняшний день комендантский час "кажется более уместным для ситуации".

Чтобы позволить предприятиям "очень быстро возобновить работу", Себастьян Лекорню объявил, что частичная компенсация по безработице будет введена "уже завтра" для тех, кто больше всего пострадал от повреждений и мародерства. "Это мера для защиты занятости. В этой ситуации не может быть и речи о новых социальных потрясениях после разрушений, которые мы уже пережили", — добавил он.

Также будет выделен специальный фонд поддержки для всех пострадавших предприятий, в дополнение к уже ведущимся переговорам со страховыми компаниями относительно "ускорения оценки ущерба".

По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, в воскресенье полиция произвела 351 арест в столице Франции. Правительство объявило, что "по меньшей мере 3000 предприятий" по ​​всей стране пострадали от повреждений или мародерства в течение выходных.

Протестующие заблокировали Лувр на фоне массовых демонстраций во Франции19.10.26, 13:47 • 3364 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Столкновения
BFM TV
Париж
Франция