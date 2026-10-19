Протестующие заблокировали Лувр на фоне массовых демонстраций во Франции

Протестующие утром 19 октября заблокировали доступ к музею Лувр в Париже, препятствуя открытию всемирно известной достопримечательности в обычное время, на фоне продолжающихся по всей Франции демонстраций. Об этом УНН пишет со ссылкой на Newsweek.

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"Уважаемые посетители, из-за студенческих забастовок музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении Лувра в X.

По данным руководства музея и двух профсоюзов, блокаду возглавили студенты, которые выразили поддержку движению старшеклассников и осудили то, что они назвали "полицейскими репрессиями".

На фотографиях с демонстрации в понедельник утром, распространённых в социальных сетях, студенты школы искусства и культуры École du Louvre держат баннеры перед стеклянной пирамидой музея с надписью: "Французская государственная служба разваливается".

На другой листовке, распространённой у входа, было написано: "Мы с гордостью заявляем, что блокируем крупнейший музей в мире".

Лувр, который обычно открывается в 9 часов утра по местному времени, оставался закрытым как минимум до полудня понедельника, сообщила профсоюзная организация CGT, поддерживающая акцию, но не участвующая в ней.

"Туристы, которые ждут, агрессивно относятся к нам, потому что они заплатили за билеты", — написал один из протестующих в сообщении, распространённом в X.

Блокада Лувра проходит на фоне более масштабных демонстраций по всей Франции из-за стоимости жизни и условий работы государственной службы, при этом в выходные протесты переросли в насилие в нескольких городах.

В телевизионном обращении к нации в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пообещал занять жёсткую позицию в отношении участников беспорядков, признав экономические и социальные проблемы протестующих, тогда как лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинила администрацию в неспособности поддерживать порядок.

С приближением президентских выборов во Франции 2027 года беспорядки также обострили политические дебаты о том, как правительство страны решает кризис и кто может выиграть от растущего недовольства общественности.

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