Макрон осудил погромы во Франции и допустил запрет собраний
Киев • УНН
Эммануэль Макрон осудил насилие и мародёрство во время протестов во Франции. Он поручил правительству провести проверку и допустил запрет собраний.
Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил погромы и мародёрство в ходе протестов во Франции. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.
Детали
В вечернем обращении он поручил провести проверку по предотвращению подобных событий и допустил право местных властей запрещать определённые собрания.
Глядя на эти кадры, мы все спрашивали себя: как французы могли так поступить с Францией? Как они могли довести ситуацию до такого состояния? Ничто этого не оправдывает, ничто этого не объясняет
Он поручил правительству сделать "все необходимые выводы", чтобы подобное насилие "больше никогда не повторилось".
"Все те, кто сегодня убеждает вас, что самая насущная задача — выйти на улицы, протестовать и учинять беспорядки, преследуют лишь одну цель: нанести ущерб республике и подменить суть дискуссии", - добавил президент Франции.
Напомним
Во Франции в субботу, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на протесты против подорожания стоимости жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. В ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.
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