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Financial Times
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Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро

Киев • УНН

 • 17632 просмотра

Во Франции протесты повредили около 1500 магазинов, ущерб достиг сотен миллионов евро. Задержано более 1800 человек.

Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро
Фото: Reuters

Протесты во Франции нанесли ущерб на сотни миллионов евро, пострадали около 1500 магазинов и торговых точек. Об этом сообщил президент Федерации розничной торговли Александр Бомпар, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам главы отраслевой организации, представляющей владельцев магазинов, протесты во Франции нанесли ущерб на сотни миллионов евро.

Как сообщил Александр Бомпар, во время демонстраций пострадали около 1500 магазинов и торговых точек.

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Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, во время протестов в субботу в стране были задержаны более 1800 человек.

В публикации в социальной сети X Нуньес заявил, что "Республика не отступит", добавив, что во время демонстраций пострадали более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

"Материальный ущерб — значительный", — отметил Нуньес, указав на поврежденные магазины.

Он возложил ответственность на тысячи протестующих ультралевых взглядов, а также на "преступников, которые грабили и громили" здания по всей Франции.

"Республика не пойдет ни на какие уступки тем, кто стремится сеять беспорядок и насилие", — подчеркнул он.

В своей публикации он отметил: "Право на протест является фундаментальным правом. Однако создание беспорядка путем насилия и скоординированных действий таковым правом не является.

Нападения на правоохранителей, атаки на государственные учреждения, повреждение общественных зданий, проникновение в префектуры или мэрии, а также разграбление предприятий — ничто из этого не может быть оправдано.

После событий 17 октября — которые в некоторых городах продолжались до поздней ночи — я хочу выразить искреннюю благодарность и полную поддержку полицейским, жандармам и пожарным, которые действовали в чрезвычайно сложных условиях по всей Франции.

Уже к середине дня — а в Марселе — еще с утра — тысячи людей ультралевых взглядов, намереваясь атаковать государственные здания и вступить в противостояние с правоохранителями, начали прибегать к насильственным действиям.

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Впоследствии к ним присоединились преступники, которые грабили и громили многочисленные коммерческие объекты в разных городах Франции, в частности в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе и многих других.

На данный момент задержаны 1800 человек; продолжаются следственные действия, направленные на установление личностей виновных, чтобы они предстали перед правосудием.

На данном этапе в результате этих насильственных действий пострадали более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

К сожалению, это количество пострадавших — лишь предварительное. Нанесен значительный материальный ущерб, от которого, среди прочих, пострадали сотни владельцев бизнеса. Республика не уступит тем, кто стремится навязать беспорядок и насилие".

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Антонина Туманова

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