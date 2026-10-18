Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро

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Протести у Франції завдали збитків на сотні мільйонів євро, постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок. Про це повідомив президент Федерації роздрібної торгівлі Александр Бомпар, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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За словами очільника галузевої організації, що представляє власників магазинів, протести у Франції завдали збитків на сотні мільйонів євро.

Як повідомив Александр Бомпар, під час демонстрацій постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, під час протестів у суботу в країні було затримано понад 1800 осіб.

У дописі в соціальній мережі X Нуньєс заявив, що "Республіка не відступить", додавши, що під час демонстрацій постраждали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників.

"Матеріальні збитки — значні", — зазначив Нуньєс, вказавши на пошкоджені магазини.

Він поклав відповідальність на тисячі протестувальників "ультралівих" поглядів, а також на "злочинців, які грабували та трощили" будівлі по всій Франції.

"Республіка не піде на жодні поступки тим, хто прагне сіяти безлад і насильство", — наголосив він.

У своєму дописі він зазначив: "Право на протест є фундаментальним правом. Однак створення безладу шляхом насильства та скоординованих дій таким правом не є.

Напади на правоохоронців, атаки на державні установи, пошкодження громадських будівель, проникнення до префектур чи мерій, а також пограбування підприємств — ніщо з цього не може бути виправдане.

Після подій 17 жовтня — які в деяких містах тривали до пізньої ночі — я хочу висловити щиру вдячність і повну підтримку поліцейським, жандармам і пожежникам, які діяли в надскладних умовах по всій Франції.

Вже до середини дня — а в Марселі — ще зранку — тисячі осіб ультралівих поглядів, маючи намір атакувати державні будівлі та вступити в протистояння з правоохоронцями, почали вдаватися до насильницьких дій.

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Згодом до них приєдналися злочинці, які грабували та трощили численні комерційні об'єкти в різних містах Франції, зокрема в Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ренні, Страсбурзі, Греноблі, Ніцці, Ліможі та багатьох інших.

На цей момент затримано 1800 осіб; тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб винних, щоб вони могли постати перед правосуддям.

На даному етапі внаслідок цих насильницьких дій постраждали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників.

На жаль, ця кількість постраждалих — лише попередня. Завдано значної матеріальної шкоди, від якої, серед інших, постраждали сотні власників бізнесу. Республіка не поступиться тим, хто прагне нав’язати безлад і насильство".

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