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В Італії спалахнули масштабні студентські протести: на вулиці вийшли понад 400 тисяч людей

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Студенти протестували проти проблем у школах, військових витрат і обмежень для іммігрантів. У сутичках постраждали близько десяти поліцейських.

В Італії спалахнули масштабні студентські протести: на вулиці вийшли понад 400 тисяч людей

В Італії відбулися студентські акції протесту під назвою "No Meloni Day". У них взяли участь понад 400 тисяч молодих людей, які виступали проти проблем у школах, фінансування військової промисловості та обмежень щодо іммігрантів у навчальних закладах. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, передає УНН.

Деталі

Очікуваний день протестів під назвою "No Meloni Day" відбувся. Студенти оголосили його, щоб виступити проти руйнування шкіл, засудити виділення коштів на військову промисловість, висловити незгоду з указом про обмеження кількості іммігрантів у школах, а також продемонструвати солідарність із французькими студентами. За даними організаторів, понад 400 тисяч молодих людей вийшли на вулиці найбільших міст Італії - від Турина до Падуї, Болоньї, Рима, Неаполя та Кальярі

- пише видання.

Крім того, за наявною інформацією, під час протестів відбулися й сутички із правоохоронцями. Зокрема, в Турині та Римі. Як наслідок - близько десяти правоохоронців дістали поранення.

Водночас, міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі зазначив, що правоохоронці впоралися зі складним днем, діючи "рішуче, професійно та виважено".

Я організувала десятки демонстрацій ще з молодих років і завжди радію, коли люди мобілізуються. Я завжди вважала, що це добре для демократії, коли люди хочуть висловити свою думку. Інша річ - насильство, саморобні вибухові пристрої та напади на правоохоронців. На мою думку, тут ми маємо бути дуже чіткими й дотримуватися єдиної позиції

- заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні під час спілкування з пресою.

Також вона розкритикувала лідерів опозиції, які, за її словами, не можуть сказати жодного слова на засудження насильства під час протестів.

Я кажу це, тому що бачу деякі коментарі лідерів опозиційних сил щодо протестів. Вони, звісно, критикують уряд і роблять те, що мають робити, але не можуть сказати жодного слова на засудження насильства. Я не хочу сперечатися через це питання

- додала прем’єрка.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд готує законодавчі пропозиції щодо заборони паранджі та нікабу у школах, а також обмеження кількості іноземних учнів у класах.

Алла Кіосак

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