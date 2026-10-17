В Італії спалахнули масштабні студентські протести: на вулиці вийшли понад 400 тисяч людей

В Італії відбулися студентські акції протесту під назвою "No Meloni Day". У них взяли участь понад 400 тисяч молодих людей, які виступали проти проблем у школах, фінансування військової промисловості та обмежень щодо іммігрантів у навчальних закладах. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, передає УНН.

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Очікуваний день протестів під назвою "No Meloni Day" відбувся. Студенти оголосили його, щоб виступити проти руйнування шкіл, засудити виділення коштів на військову промисловість, висловити незгоду з указом про обмеження кількості іммігрантів у школах, а також продемонструвати солідарність із французькими студентами. За даними організаторів, понад 400 тисяч молодих людей вийшли на вулиці найбільших міст Італії - від Турина до Падуї, Болоньї, Рима, Неаполя та Кальярі - пише видання.

Крім того, за наявною інформацією, під час протестів відбулися й сутички із правоохоронцями. Зокрема, в Турині та Римі. Як наслідок - близько десяти правоохоронців дістали поранення.

Водночас, міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі зазначив, що правоохоронці впоралися зі складним днем, діючи "рішуче, професійно та виважено".

Я організувала десятки демонстрацій ще з молодих років і завжди радію, коли люди мобілізуються. Я завжди вважала, що це добре для демократії, коли люди хочуть висловити свою думку. Інша річ - насильство, саморобні вибухові пристрої та напади на правоохоронців. На мою думку, тут ми маємо бути дуже чіткими й дотримуватися єдиної позиції - заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні під час спілкування з пресою.

Також вона розкритикувала лідерів опозиції, які, за її словами, не можуть сказати жодного слова на засудження насильства під час протестів.

Я кажу це, тому що бачу деякі коментарі лідерів опозиційних сил щодо протестів. Вони, звісно, критикують уряд і роблять те, що мають робити, але не можуть сказати жодного слова на засудження насильства. Я не хочу сперечатися через це питання - додала прем’єрка.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд готує законодавчі пропозиції щодо заборони паранджі та нікабу у школах, а також обмеження кількості іноземних учнів у класах.