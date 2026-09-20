Мелоні хоче заборонити паранджу і нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів в Італії
Київ • УНН
Уряд Італії планує заборонити паранджу й нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів у класах. Наразі відсоток не визначили.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд готує законодавчі пропозиції щодо заборони паранджі та нікабу в школах, а також обмеження кількості іноземних учнів у класах. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Мелоні пояснила ініціативу необхідністю інтеграції дітей іноземного походження в італійське суспільство. Конкретного максимального відсотка іноземних учнів у класах вона поки не назвала.
Італійські діти не можуть почуватися меншістю в класі
В італійських школах навчаються близько 930 тисяч іноземців
Якщо кількість дітей, які не розуміють мови навчання, стає великою або навіть становить більшість, це вже не інтеграція, а нехтування
За даними Fondazione ISMU, в італійських школах навчаються близько 930 тисяч дітей без громадянства Італії. Вони становлять приблизно 11,6% усіх школярів країни.
Уряд Мелоні вже намагався запровадити ширші обмеження на носіння одягу, що закриває обличчя. У 2025 році партія "Брати Італії" запропонувала заборонити паранджу та нікаб у всіх громадських місцях країни. Відповідний законопроєкт досі розглядає нижня палата парламенту.
Мелоні відкинула дострокові вибори й планує залишатись на посаді до кінця каденції16.09.26, 20:19 • 4550 переглядiв