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Мелоні хоче заборонити паранджу і нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів в Італії

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Уряд Італії планує заборонити паранджу й нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів у класах. Наразі відсоток не визначили.

Мелоні хоче заборонити паранджу і нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів в Італії

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд готує законодавчі пропозиції щодо заборони паранджі та нікабу в школах, а також обмеження кількості іноземних учнів у класах. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Мелоні пояснила ініціативу необхідністю інтеграції дітей іноземного походження в італійське суспільство. Конкретного максимального відсотка іноземних учнів у класах вона поки не назвала.

Італійські діти не можуть почуватися меншістю в класі

– заявила прем'єр-міністр під час заходу Fenix, організованого молодіжним крилом партії «Брати Італії».

В італійських школах навчаються близько 930 тисяч іноземців

Якщо кількість дітей, які не розуміють мови навчання, стає великою або навіть становить більшість, це вже не інтеграція, а нехтування

– додала Мелоні.

За даними Fondazione ISMU, в італійських школах навчаються близько 930 тисяч дітей без громадянства Італії. Вони становлять приблизно 11,6% усіх школярів країни.

Уряд Мелоні вже намагався запровадити ширші обмеження на носіння одягу, що закриває обличчя. У 2025 році партія "Брати Італії" запропонувала заборонити паранджу та нікаб у всіх громадських місцях країни. Відповідний законопроєкт досі розглядає нижня палата парламенту.

Мелоні відкинула дострокові вибори й планує залишатись на посаді до кінця каденції16.09.26, 20:19 • 4550 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Школа
Джорджа Мелоні
Італія