Мелоні відкинула дострокові вибори й планує залишатись на посаді до кінця каденції

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила в середу, що має намір залишатися на посаді до завершення терміну повноважень нинішнього скликання парламенту, відкинувши припущення ЗМІ про можливі дострокові вибори до закінчення її каденції наступної осені, передає УНН.

"Я хотіла б залишатися на посаді до кінця терміну повноважень парламенту. Я пишаюся стабільністю цього уряду", — сказала Мелоні на пресконференції після засідання кабінету міністрів.

Мелоні, чий уряд цього місяця став найбільш довготривалим в Італії з часів Другої світової війни, очолює консервативну коаліцію, до якої входять її партія "Брати Італії", а також "Ліга" та "Вперед, Італіє" (Forza Italia).

Зростання підтримки "Національного майбутнього" (National Future) — нового ультраправого руху на чолі з колишнім генералом Роберто Ванначчі — відтягнуло частину голосів від табору Мелоні та породило чутки про те, що вона може спробувати ініціювати дострокові вибори, аби запобігти подальшому зниженню рейтингу.

"Ми маємо намір продовжувати керувати країною, доки я маю таку сильну й надійну більшість", — заявила вона, виступаючи разом із віцепрем'єрами Маттео Сальвіні та Антоніо Таяні — лідерами "Ліги" та "Вперед, Італіє" відповідно.

Утім, останніми місяцями шлях коаліції часто був непростим, що свідчить про можливу втрату Мелоні повного контролю над альянсом на тлі наближення виборів.

У липні нижня палата парламенту Італії несподівано відхилила урядову поправку, пов'язану з виборчою реформою, яку активно підтримувала Мелоні; це сталося через те, що частина депутатів від правлячої коаліції не підтримала ініціативу.