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До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

Київ • УНН

 • 10550 перегляди

До проєкту держбюджету-2027 подали 5236 поправок — у 1,5 раза більше, ніж торік. Дві третини назвали законодавчим спамом.

До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд

До законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2027 рік" подали рекордні 5236 поправок, що у 1,5 раза більше, ніж у минулому році. Про це повідомила нардеп, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН

До проєкту закону Бюджету-2027 народні депутати подали 5236 поправки. Це в 1,5 раза більше, ніж в минулому році і рекорд за щонайменше 24 роки (статистика загалом ведеться з Бюджету-2003) 

- написала Підласа. 

За її словами, 2/3 цих правок - це так званий "законодавчий спам", який подається, щоб годинами виступати в сесійній залі, або щоб вимагати врахування бажаних поправок. 

Якщо витрачати хоча б 90 секунд на кожну правку, то їх розгляд займе понад 16 повних робочих днів. Зрозуміло, що поправки до законопроєктів потрібні, але в усьому має бути здоровий глузд. Паралельно з бюджетом Рада має голосувати й інші закони, які критичні для отримання міжнародного фінансування 

- додала Підласа.

Доповнення

Кабінет міністрів у вівторок, 15 вересня, подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, що сягає майже 44% ВВП. 

16 вересня проєкт закону було представлено у залі Верховної Ради. Відповідно до процедури, до 1 жовтня депутати, комітети та фракції вивчають документ і подають свої пропозиції до Комітету з питань бюджету. Рахункова палата готує свій експертний висновок.

Як зазначили у Рахунковій палаті, у проєкті Держбюджету України на 2027 рік заклали понад 1,5 трлн грн зовнішніх позик, однак можливих кредиторів поки не визначили.  

Після цього, Верховна Рада розглядає проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Однак, як повідомляють нардепи, розгляд проєкту закону не планується на найближчому пленарному засіданні, яке має відбутися з 12 по 16 жовтня. 

"Винесуть на 26-30 жовтня, навіть вже теж понеділок 26-го оголосили пленарним для початку розгляду правок", - повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Прийняття проєкту у першому читанні означає схвалення Висновків та пропозицій до проєкту закону, які стають обов'язковими для доопрацювання Кабінетом міністрів. Уряд протягом 14 днів після ухвалення законопроєкту у першому читанні, доопрацьовує проєкт бюджету з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради та подає його до парламенту на друге читання.

Розгляд у другому читанні має відбутися до 20 листопада. У другому читанні приймаються:

  • граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій;
    • загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; 
      • розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;
        • бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

          До 1 грудня Верховна Рада голосує за законопроєкт у третьому читанні та приймає документ у цілому.

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          Павло Башинський

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