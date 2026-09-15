Держбюджет-2027: що відомо про проєкт, поданий до Верховної Ради

Кабінет міністрів у вівторок, 15 вересня, подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, що сягає майже 44% ВВП. Про це передає УНН з посиланням на картку законопроєкту №16000.

Деталі

Згідно з проєктом держбюджету, доходи у наступному році уряд закладає на рівні 5 трлн 648 млрд 33,237 млн гривень, включно з допомогою від ЄС та інших донорів на 2,493 трлн гривень.. Це на 452 млрд 122,5 млн більше, ніж у цьому році.

Водночас передбачається зростання видатків до 7,2 трлн гривень, що на 864 мільярди 912 мільйонів 785 тисяч 600 гривень більше, ніж закладали у 2026 році.

Дефіцит бюджету у 2027 році очікується на рівні 1,623 трлн гривень.

Пропонується встановити, що з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3559 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 3124 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3895 гривень;

працездатних осіб - 3691 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2331 гривня; осіб, які втратили працездатність, - 2878 гривень;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, - 1600 гривень.

Також зросте мінімальна зарплата з 1 січня 2027 року:

у місячному розмірі - 9546 гривень;

у погодинному розмірі - 57,5 гривні.

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Зазначимо, у серпні Верховна Рада з другої спроби ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження комплексної підтримки для дітей з інвалідністю з 2027 року.

Відповідно до законопроєкту, державна соціальна допомога призначається та виплачується щомісяця у таких розмірах:

на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства І групи - 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 100%; розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 75% розміру базової величини.

Документ визначає, що "базова величина" - нормативний грошовий показник, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог, передбачених цим законом та, починаючи з 2027 року, встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Законопроєкт визначає, що з 1 січня 2027 року базова величина встановлюється у розмірі, не меншому за 4000 гривень.

У поданому урядом законопроєкті вказується, що у 2027 році базова величина, яка застосовується для обчислення розмірів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і державної соціальної допомоги та надбавка на догляд, становить 4000 гривень.

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Як зазначив прем’єр-міністр Сергій Корецький, лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП. Додатково партнери надають матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше.

Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн гривень, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків - сказав Корецький.

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Так, Міністерству оборони у цьому році планується виділити 3 трлн 762 млрд 674,2 млн гривень, що на майже 320 млн гривень більше, ніж у 2026 році.

З цієї суми, зокрема:

1,7 трлн гривень направлять на видатки на підвищення обороноздатності і безпеки держави;

339,2 млрд гривень на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;

понад 1,5 млрд гривень на забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни.

Видатки на інші оборонні відомства у 2027 році також планують підвищити у порівнянні з поточним планом на 2026 рік.

Зокрема, на потреби ГУР МО у 2027 році уряд передбачив 41,5 млрд гривень, на СБУ – 57,6 млрд гривень, на Держприкордонслужбу – 158,9 млрд гривень.

Зростуть і витрати на медицину. Так, у наступному році уряд заклав 289,1 млрд гривень Міністерству охорони здоров’я, що на 48 млрд більше, ніж у цьому році.

Міністерству освіти і науки у цьому році передбачено 328,5 млрд гривень.

Також зросте загальний бюджет Мінсоцполітики, який становитиме 540,3 млрд гривень – на 15,5% більше, ніж цього року.

Пенсійний фонд у наступному році отримає 335,1 млрд гривень, з яких - 292,8 млрд гривень направлять на пенсії, що на 42 млрд більше, ніж у цьому році.

На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 млрд гривень - майже вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.

Верховній Раді у наступному році заклали понад 5 млрд гривень, що на 1,2 млрд гривень більше, ніж у 2026 році. З них 3 млрд гривень піде на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, у тому числі на оплату праці депутатам. Це на майже 2 млрд більше, ніж у цьому році.

На забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента збільшили видатки на 194,9 млн гривень до 1 072,8 млн гривень. Окрім того, 83,2 млрд гривень планується направити на підтримку ВПО, 133,6 млрд гривень на підтримку регіонів та громад, 20,5 млрд гривень на ветеранську політику.

Також уряд не закладає коштів на проведення виборів у наступному році. Проте вказується, що Кабмін у 2027 році разом з Центральною виборчою комісією після припинення або скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.

Зазначимо, після внесення законопроєкту, міністр фінансів України презентує проєкт бюджету на пленарному засіданні Верховної Ради. Після цього бюджетний Комітет готує висновок, і починається період внесення правок депутатами та комітетами.

Верховна Рада розглядає висновки та пропозиції до проєкту, після чого ухвалює бюджет за основу. Уряд доопрацьовує проєкт з урахуванням бюджетних висновків парламенту та подає його до ВР.

Під час другого читання голосуються загальний обсяг доходів і видатків, дефіцит/профіцит; граничний обсяг державного боргу; статті проєкту закону, щодо яких були розбіжності.

У третьому читанні розглядаються тільки ті статті, які не були прийняті у другому читанні або потребують узгодження. Парламент голосує за законопроєкт у цілому як закон.

У Бюджет-2027 планують закласти 18,5 млрд гривень на підтримку ветеранів - Корецький