У проєкті Бюджету-2027 на оборону передбачено 4,8 трлн гривень, майже 44% ВВП - Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що у проєкті Бюджету-2027 лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, це майже 44% ВВП, передає УНН.

Сьогодні Уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Це бюджет воюючої країни. Наше ключове завдання — забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП - повідомив Корецький.

За його словами, додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше.

Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків - додав Корецький.

Прем'єр наголосив, що "ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних".

Крім того, за словами Корецького, на освіту у проєкті Бюджету передбачають 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення, розвитку і підвищення якості життя людей.

Ще один важливий пріоритет — допомогти вистояти економіці в умовах радикальної інтенсифікації російських атак. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 млрд гривень — майже вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків. Документ уже сьогодні у Верховній Раді. Всі міністри і я особисто готові до плідного діалогу з парламентом і розраховуємо на підтримку народних депутатів - резюмував прем'єр.

У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік