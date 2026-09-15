У проєкті Бюджету-2027 на оборону передбачено 4,8 трлн гривень, майже 44% ВВП - Корецький
Київ • УНН
Уряд передав до Ради проєкт бюджету-2027 із 4,885 трлн грн на оборону. На освіту, медицину й підтримку бізнесу також передбачили більше коштів.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що у проєкті Бюджету-2027 лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, це майже 44% ВВП, передає УНН.
Сьогодні Уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Це бюджет воюючої країни. Наше ключове завдання — забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП
За його словами, додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше.
Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків
Прем'єр наголосив, що "ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних".
Крім того, за словами Корецького, на освіту у проєкті Бюджету передбачають 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення, розвитку і підвищення якості життя людей.
Ще один важливий пріоритет — допомогти вистояти економіці в умовах радикальної інтенсифікації російських атак. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 млрд гривень — майже вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків. Документ уже сьогодні у Верховній Раді. Всі міністри і я особисто готові до плідного діалогу з парламентом і розраховуємо на підтримку народних депутатів
У Раду внесли проєкт Бюджету на 2027 рік15.09.26, 22:04 • 2448 переглядiв