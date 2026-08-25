Хантавірус
Небезпечний вірус, що передається від гризунів до людини
Хантавірус – збудник групи інфекційних захворювань, що передається людині переважно через контакт з гризунами, які є природним резервуаром для вірусу, або їхніми виділеннями. Залежно від типу вірус може спричиняти геморагічну гарячку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Захворювання характеризується високою летальністю. Специфічне лікування наразі відсутнє. Випадки зараження фіксуються на всіх континентах, крім Австралії.
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