Хантавірус

Створили комплекс біолабораторій на острові: у ГУР заявили, що рф експериментує з вірусами посеред водосховища

ГУР заявило, що росія створила на острові у тверській області секретний комплекс для експериментів із небезпечними патогенами. Розвідка попередила про ризик зараження водосховища та епідемій.