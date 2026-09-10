Переговори України, США та рф: Зеленський назвав терміни можливого прогресу та порядок денний

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші результати дипломатичних зусиль щодо припинення війни можуть з’явитися до кінця вересня. За його словами, Україна та США продовжують працювати над відновленням переговорного процесу, передає УНН.

Зеленський зазначив, що після завершення парламентських виборів у росії, які мають відбутися 18–20 вересня, можуть бути створені умови для подальшого просування тристороннього формату переговорів за участю України, США та рф.

Водночас президент наголосив, що українська та американська сторони підтримують постійний контакт щодо дипломатичного треку. За його словами, Київ очікує, що у другій половині вересня відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Що можуть обговорювати у новому раунді перемовин

Серед питань, щодо яких може бути досягнутий проміжний прогрес, Зеленський назвав енергетику та експорт українського зерна. Йдеться про можливість домовленостей з окремих напрямів, які могли б сприяти зниженню інтенсивності бойових дій, навіть за відсутності всеосяжної мирної угоди.

Зеленський розкрив схему поведінки росіян під час перемовин

Окремо український лідер заявив, що росія, на його думку, регулярно намагається зривати дипломатичний процес посиленням атак проти України.

"Як тільки Україна веде перемовини, росія зазвичай посилює атаки", – заявив президент, пов’язуючи такі дії москви зі спробами вплинути на переговорний процес.

Зокрема, напередодні та під час візиту до Києва американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера російські війська завдали ударів по українських аеродромах. За словами Зеленського, це вплинуло на спосіб прибуття американської делегації до України.

Контекст

5 вересня Віткофф і Кушнер провели переговори з російським лідером володимиром путіним у москві. Наступного дня вони прибули до Києва та провели переговори із Зеленським. До окремих консультацій долучилися представники Франції, Німеччини та Великої Британії. Одним із головних питань переговорного процесу залишається територіальне. росія продовжує наполягати на територіальних поступках з боку України, тоді як Київ заявляє про неприйнятність передачі росії територій, які вона не змогла захопити військовим шляхом.

Водночас США намагаються домогтися хоча б часткової деескалації, зокрема у сферах енергетики та продовольчої безпеки. Україна також наполягає на необхідності надійних гарантій безпеки та участі європейських держав у подальшому переговорному процесі.

Станом на 10 вересня остаточних домовленостей про припинення війни немає. Очікуваний наприкінці вересня прогрес стосується передусім окремих питань переговорного порядку денного, а не готової мирної угоди.

Нагадаємо

Раніше Президент України заявив, що тристоронніх мирних переговорів до виборів у рф не буде.