Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"

Одразу кілька відомих акторів не потрапили до телевізійного сегмента In Memoriam на церемонії "Еммі-2026". Серед них Чак Норріс, Роберт Редфорд та зірка серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" Ніколас Брендон, повідомляє E! News, пише УНН.

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Брендон, який помер у березні у віці 54 років, не з'явився у телевізійному вшануванні. Водночас його колишні колеги Сара Мішель Геллар і Девід Бореаназ під час церемонії окремо згадали втрати серед акторів і знімальної групи "Баффі".

Не включили до сегмента й Чака Норріса, який помер у березні у віці 86 років, а також Роберта Редфорда. Останній помер у вересні 2025 року у віці 89 років і, крім кінокар'єри, працював над телевізійними проєктами як актор і продюсер.

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Серед інших відсутніх у телевізійному In Memoriam були актор "30 Rock" Грізз Чепмен, актор озвучування Том Кейн, Патрік Малдун із "Днів нашого життя", Дейві Чейз, Пітер Каллен та Джей П. Морган.

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Телевізійна академія при цьому включила їх до ширшого переліку померлих представників індустрії на своєму сайті. Голова академії Кріс Абрего ще до церемонії пояснював, що через велику кількість відомих діячів телебачення, які померли протягом року, згадати всіх безпосередньо в ефірі було "неможливо".

Під час самої церемонії окремі вшанування присвятили Доллі Партон, Кетрін О'Харі та Робу Райнеру. Музичну частину In Memoriam виконав Ноа Кахан.

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