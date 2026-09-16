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В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

Київ • УНН

 • 3444 перегляди

Найближчі три доби переважно без опадів, місцями можливі короткочасні дощі. Вночі 5-15°, удень 18-25°.

В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

В Україні на зміну дощам прийдуть тумани, вночі температура знизиться до 7° тепла, але вдень триматиметься на рівні 18-25°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра вдень на північному заході країни, у п'ятницю та суботу в західних та північних областях місцями невеликі короткочасні дощі 

- повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, 18-19 вересня на заході та північному сході країни вночі та вранці тумани.

Температура вночі 8-15°, найближчої ночі на північному сході країни подекуди 5-7 ° тепла; вдень 18-25°.

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Антоніна Туманова

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