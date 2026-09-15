В Україні різко зміниться погода, бабине літо змінять дощі та похолодання

Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 поранених

З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО

У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%

У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори

"Еммі-2026" назвала найкращі серіали та акторів року: хто забрав головні нагороди

росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений

Кім Чен Ин пообіцяв путіну "незмінну підтримку" та перемогу росії у "священній війні"

На українські Gripen інтегрують французькі бомби AASM HAMMER, які вже використовують Повітряні сили