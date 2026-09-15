В Україні різко зміниться погода, бабине літо змінять дощі та похолодання
Київ • УНН
До 20 вересня в Україні збережеться сонячне тепло до +26°. Із 21 вересня очікуються дощі та похолодання до +10…+17°.
В Україні найближчими днями ще збережеться тепла та сонячна погода, однак уже з 21 вересня очікується різке похолодання. Температура повітря знизиться до +10…+17°, а в багатьох регіонах побільшає дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
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Як зазначила Діденко, в середу, 16 вересня, в Україні очікується "комфортна синоптична ситуація".
Буде багато сонця та тепла. Найвищою температура повітря може бути у західних областях - до +22...+26°С.-
Тим часом у більшості областей України впродовж дня передбачається +20...+23°С.
Найсвіжіше ж буде у східній частині нашої країни - близько +17...+20°С.
У Києві завтра очікується чудова погода. Буде сухо сонячно та тепло, протягом дня до + 23 ° тепла.
Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом
Однак, із найближчого понеділка, із 21 вересня, в Україні розпочнеться похолодання.
Температура повітря істотно знизиться і впродовж дня становитиме + 10 + 17 °. Побільшає дощів, - йдеться у повідомленні.
Через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади.
Водночас Діденко зауважила, що "цей прогноз ще потребуватиме уточнення".
Тепло, але з дощами: якою буде погода в Україні 15 вересня14.09.26, 13:50 • 4396 переглядiв