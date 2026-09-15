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Атака дронів рф на Київ: у двох районах постраждали шестеро людей

Київ • УНН

 • 21952 перегляди

росія вранці 15 вересня атакувала Київ безпілотниками, поранивши шістьох людей. Влучання спричинили задимлення на АЗС і пошкодження нежитлової території.

Атака дронів рф на Київ: у двох районах постраждали шестеро людей

росія вранці 15 вересня атакувала безпілотниками Солом’янський та Голосіївський райони столиці, внаслідок чого травми отримали шестеро людей. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Спочатку міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих унаслідок ранкової атаки. Обох поранених медики госпіталізували. Згодом мер уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Уже четверо постраждалих у столиці. Всі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених - у тяжкому стані

 - повідомив міський голова.

Що ще сталося в Києві вранці 15 вересня

За словами столичного очільника, у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, безпілотник влучив у територію нежитлової забудови. На місце прямують екстрені служби. У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА в одну з автозаправних станцій виникло сильне задимлення.

Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Контекст

російські війська регулярно атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами. Під час попередніх масованих атак у столиці фіксували влучання та падіння уламків у житлових і нежитлових районах, пошкодження об’єктів інфраструктури, пожежі, а також загиблих і поранених. Зокрема, 20 серпня внаслідок атаки на Київ було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, а в Голосіївському районі уламки БПЛА влучили у бізнес-центр.

Нагадаємо

У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Олександра Василенко

Війна в УкраїніКиїв
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Київ