Атака дронов рф на Киев: в двух районах пострадали шесть человек
Киев • УНН
россия утром 15 сентября атаковала Киев беспилотниками, ранив шесть человек. Попадания вызвали задымление на АЗС и повреждение нежилой территории.
россия утром 15 сентября атаковала беспилотниками Соломенский и Голосеевский районы столицы, в результате чего травмы получили шесть человек. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших в результате утренней атаки. Обоих раненых медики госпитализировали. Позже мэр уточнил, что количество пострадавших возросло до четырех.
Уже четверо пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых - в тяжелом состоянии
Что еще произошло в Киеве утром 15 сентября
По словам столичного главы, в Соломенском районе, по предварительной информации, беспилотник попал на территорию нежилой застройки. На место направляются экстренные службы. В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА в одну из автозаправочных станций возникло сильное задымление.
Информацию о последствиях российской атаки уточняют. На местах попаданий работают экстренные службы.
Контекст
российские войска регулярно атакуют Киев ударными беспилотниками и ракетами. Во время предыдущих массированных атак в столице фиксировали попадания и падения обломков в жилых и нежилых районах, повреждения объектов инфраструктуры, пожары, а также погибших и раненых. В частности, 20 августа в результате атаки на Киев был поврежден объект критической инфраструктуры, а в Голосеевском районе обломки БПЛА попали в бизнес-центр.
Напомним
В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".