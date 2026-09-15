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Атака дронов рф на Киев: в двух районах пострадали шесть человек

Киев • УНН

 • 49304 просмотра

россия утром 15 сентября атаковала Киев беспилотниками, ранив шесть человек. Попадания вызвали задымление на АЗС и повреждение нежилой территории.

Атака дронов рф на Киев: в двух районах пострадали шесть человек

россия утром 15 сентября атаковала беспилотниками Соломенский и Голосеевский районы столицы, в результате чего травмы получили шесть человек. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших в результате утренней атаки. Обоих раненых медики госпитализировали. Позже мэр уточнил, что количество пострадавших возросло до четырех.

Уже четверо пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых - в тяжелом состоянии

- сообщил мэр.

Что еще произошло в Киеве утром 15 сентября

По словам столичного главы, в Соломенском районе, по предварительной информации, беспилотник попал на территорию нежилой застройки. На место направляются экстренные службы. В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА в одну из автозаправочных станций возникло сильное задымление.

Информацию о последствиях российской атаки уточняют. На местах попаданий работают экстренные службы.

Контекст

российские войска регулярно атакуют Киев ударными беспилотниками и ракетами. Во время предыдущих массированных атак в столице фиксировали попадания и падения обломков в жилых и нежилых районах, повреждения объектов инфраструктуры, пожары, а также погибших и раненых. В частности, 20 августа в результате атаки на Киев был поврежден объект критической инфраструктуры, а в Голосеевском районе обломки БПЛА попали в бизнес-центр.

Напомним

В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину 200 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Александра Василенко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Шахед-136
Виталий Кличко
Украина
Киев