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Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Индия ведёт переговоры с россией и Украиной о судоходстве, энергетике и прекращении атак. Нью-Дели стремится усилить дипломатическую роль.

Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg

Индия играет более непосредственную роль в усилиях по прекращению российско-украинской войны, привлекая обе стороны к решению вопросов, включая судоходство и сокращение военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая на конференции по безопасности в минувшие выходные, Джайшанкар сказал, что в последние месяцы Индия стала "немного более вовлечённой, чем просто адвокация". Эти комментарии указывают на более активную роль Нью-Дели после многих лет осторожного подхода к войне, отчасти из-за его давних связей с россией, отмечает издание.

"Мы ведём переговоры как с россией, так и с Украиной по этому поводу. Мы пытаемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Чёрном море", — сказал он, добавив, что переговоры также охватывали поставки энергоносителей и "возможности отсутствия атак".

Индия призвала к прекращению боевых действий, но неохотно критиковала кремль, воздерживаясь при голосованиях в Организации Объединённых Наций по резолюциям, осуждающим войну, отмечает издание. Премьер-министр Нарендра Моди призвал главу кремля владимира путина прекратить конфликт во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии в конце августа.

Джайшанкар сказал, что диалог и дипломатия важны для прекращения войны. Он добавил, что отношения Индии с россией развивались на протяжении многих лет и теперь охватывают энергетику, космос и торговлю.

Когда Моди встретился с путиным на полях саммита БРИКС в сентябре, они пообещали углубить связи, подчеркнув свои тесные отношения, даже когда Вашингтон оказывал давление на Нью-Дели, чтобы тот дистанцировался от москвы.

США пытались использовать своё положение главного торгового партнёра Индии, чтобы оказывать давление на Нью-Дели с целью заставить его прекратить покупать российскую нефть. Закупки Индии сначала сократились, но вновь выросли во время войны на Ближнем Востоке.

россия также является основным поставщиком оружия для Нью-Дели. Индийские вооружённые силы располагают сотнями истребителей российского производства, а также несколькими системами ПВО С-400, которые использовались во время четырёхдневного конфликта с Пакистаном в мае 2025 года.

Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига04.10.26, 05:37 • 24636 просмотров

Юлия Шрамко

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