Генсек ООН подчеркнул, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать. Он также отметил, что ООН пока не
участвует в переговорах о прекращении огня в Черном море.
Советник президента Дмитрий Литвин сообщил о двух подтвержденных ударах рф по энергетической инфраструктуре. Он призвал
международных партнеров помочь предотвратить будущие атаки.
российский президент предложил ввести временное международное управление в Украине под эгидой ООН. Это нужно якобы для организации
избирательного процесса.
Президент рф заявил о готовности сотрудничать со странами БРИКС и Северной Кореей для урегулирования конфликта в Украине.