путин: КНДР пыталась остановить войну в Украине

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 13392 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 20583 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 12605 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16243 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 23845 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28560 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30264 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 48796 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21135 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярные новости
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 21236 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28710 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 26820 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18290 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ13:03 • 10563 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18435 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 26989 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28871 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 43932 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 48793 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 7532 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 55543 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 63522 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45373 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47857 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

путин: КНДР пыталась остановить войну в Украине

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Президент россии владимир путин заявил, что КНДР, БРИКС и другие «нейтральные страны» прилагали усилия для мирного разрешения конфликта в Украине. Он отметил, что действия этих стран отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена.

путин: КНДР пыталась остановить войну в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что КНДР, наряду со странами БРИКС и другими "нейтральными странами", прилагала усилия для поиска мирного решения конфликта в Украине, пишет УНН со ссылкой на заявление диктатора.

Детали

Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации

- сказал он. 

По словам президента РФ, действия стран мирового большинства "отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена".

Они (страны мирового большинства - ред.) отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира

- подчеркнул Путин.

Диктатор обратил внимание, что под этими странами подразумеваются партнеры России по БРИКС, Беларусь, КНДР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Турция, Иран, Сербия, Венгрия, Словакия, а также многие африканские и латиноамериканские страны.

Напомним

Ранее УНН писал, что российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО". Он также заявил, что Москва дважды выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ. 

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
БРИКС
Беларусь
НАТО
Сербия
Северная Корея
Саудовская Аравия
Катар
Европа
Джо Байден
Словакия
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Соединённые Штаты
Венгрия
Египет
Украина
Иран