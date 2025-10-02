путин: КНДР пыталась остановить войну в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что КНДР, наряду со странами БРИКС и другими "нейтральными странами", прилагала усилия для поиска мирного решения конфликта в Украине, пишет УНН со ссылкой на заявление диктатора.

Детали

Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации - сказал он.

По словам президента РФ, действия стран мирового большинства "отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена".

Они (страны мирового большинства - ред.) отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира - подчеркнул Путин.

Диктатор обратил внимание, что под этими странами подразумеваются партнеры России по БРИКС, Беларусь, КНДР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Турция, Иран, Сербия, Венгрия, Словакия, а также многие африканские и латиноамериканские страны.

Напомним

Ранее УНН писал, что российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО". Он также заявил, что Москва дважды выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ.