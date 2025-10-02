путин: КНДР пыталась остановить войну в Украине
Киев • УНН
Президент россии владимир путин заявил, что КНДР, БРИКС и другие «нейтральные страны» прилагали усилия для мирного разрешения конфликта в Украине. Он отметил, что действия этих стран отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена.
Детали
Мы благодарны всем государствам, которые за последние годы искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации
По словам президента РФ, действия стран мирового большинства "отличаются от поведения Европы и США при администрации экс-президента Джо Байдена".
Они (страны мирового большинства - ред.) отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира
Диктатор обратил внимание, что под этими странами подразумеваются партнеры России по БРИКС, Беларусь, КНДР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Турция, Иран, Сербия, Венгрия, Словакия, а также многие африканские и латиноамериканские страны.
Напомним
Ранее УНН писал, что российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в войне против Украины России противостоят "все страны НАТО". Он также заявил, что Москва дважды выражала готовность вступить в НАТО, но получила отказ.