путін: КНДР намагалася зупинити війну в Україні
Київ • УНН
Президент росії володимир путін заявив, що КНДР, БРІКС та інші «нейтральні країни» докладали зусиль для мирного вирішення конфлікту в Україні. Він зазначив, що дії цих країн відрізняються від поведінки Європи та США за адміністрації експрезидента Джо Байдена.
Деталі
Ми вдячні всім державам, які за останні роки щиро докладали зусиль, щоб знайти вихід із ситуації
За словами президента рф, дії країн світової більшості "відрізняються від поведінки Європи та США за адміністрації експрезидента Джо Байдена".
Вони (країни світової більшості - ред.) відмовляються займати чийсь бік, прагнуть реально допомогти у встановленні справедливого світу
Диктатор звернув увагу, що під цими країнами маються на увазі партнери росії з БРІКС, білорусь, КНДР, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Туреччина, Іран, Сербія, Угорщина, Словаччина, а також багато африканських та латиноамериканських країн.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО". Він також заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО, але отримала відмову.