путін: КНДР намагалася зупинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Президент росії володимир путін заявив, що КНДР, БРІКС та інші «нейтральні країни» докладали зусиль для мирного вирішення конфлікту в Україні. Він зазначив, що дії цих країн відрізняються від поведінки Європи та США за адміністрації експрезидента Джо Байдена.

путін: КНДР намагалася зупинити війну в Україні

Президент росії володимир путін заявив, що КНДР, разом із країнами БРІКС та іншими "нейтральними країнами", докладала зусиль для пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні, пише УНН із посиланням на заяву диктатора.

Деталі

Ми вдячні всім державам, які за останні роки щиро докладали зусиль, щоб знайти вихід із ситуації

- сказав він. 

За словами президента рф, дії країн світової більшості "відрізняються від поведінки Європи та США за адміністрації експрезидента Джо Байдена".

Вони (країни світової більшості - ред.) відмовляються займати чийсь бік, прагнуть реально допомогти у встановленні справедливого світу

- наголосив путін.

Диктатор звернув увагу, що під цими країнами  маються на увазі партнери росії з БРІКС, білорусь, КНДР, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Туреччина, Іран, Сербія, Угорщина, Словаччина, а також багато африканських та латиноамериканських країн.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО". Він також заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО, але отримала відмову. 

Альона Уткіна

