"Усі країни НАТО з нами воюють": путін заявив, що росія протистоїть всьому Альянсу

Російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО", пише УНН із посиланням на заяву президента рф.

Ми воюємо, так? Ми виготовляємо військову техніку. А з нами воюють дуже багато країн. Усі країни НАТО з нами воюють. Вони самі це вже не приховують - заявив путін.

Раніше УНН писав, що володимир путін заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО у 1954 та 2000 роках, але отримала відмову. За його словами, президент США Білл Клінтон спершу визнав таку можливість, але згодом "передумав".