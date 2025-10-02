$41.220.08
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
13:54 • 14322 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
13:45 • 21344 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 13154 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
12:31 • 16720 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24080 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 28686 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30377 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27112 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 49187 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
"Усі країни НАТО з нами воюють": путін заявив, що росія протистоїть всьому Альянсу

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять «усі країни НАТО». Він також заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО, але отримала відмову.

"Усі країни НАТО з нами воюють": путін заявив, що росія протистоїть всьому Альянсу

Російський диктатор володимир путін стверджує, що у війні проти України росії протистоять "усі країни НАТО", пише УНН із посиланням на заяву президента рф.

Ми воюємо, так? Ми виготовляємо військову техніку. А з нами воюють дуже багато країн. Усі країни НАТО з нами воюють. Вони самі це вже не приховують

- заявив путін.

Раніше УНН писав, що володимир путін заявив, що москва двічі висловлювала готовність вступити до НАТО у 1954 та 2000 роках, але отримала відмову. За його словами, президент США Білл Клінтон спершу визнав таку можливість, але згодом "передумав". 

Альона Уткіна

Політика
Володимир Путін
Білл Клінтон
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна