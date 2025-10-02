путін поскаржився, що росію двічі не взяли в НАТО

російський диктатор володимир путін заявив, що москва у 1954 та 2000 роках нібито висловлювала готовність вступити до НАТО, але отримала відмову. За його словами, тодішній президент США Білл Клінтон спершу визнав таку можливість, однак згодом "передумав" після консультацій із колегами, пише УНН із посиланням на заяву президента рф.

Наша країна намагаючись ліквідувати основи для блокової конфронтації, створити загальний простір безпеки, двічі оголосила про свою готовність вступити в НАТО. Перший раз - в 1954 році, а другий раз - під час візиту президента США Клінтона в москву у 2000 році й ми фактично отримали відмову, при чому з порогу….Наші західні колегії не готові відмовитися від полону геополітичних та історичних стереотипів. Я розмовляв особисто з Клінтоном і він мені сказав, що це можливо. А потом ввечері каже: "Я зі своїми порадився й…ну, нереально" - сказав путін.

Раніше УНН писав, що спеціальний посланник США Кіт Келлог заявив, що путін усвідомлює неможливість виграти війну. Він також підтримав жорсткіші дії проти російських літаків та безпілотників, що порушують повітряний простір НАТО, наводячи приклад Туреччини.