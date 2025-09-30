"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог

Спеціальний посланник США з питань України Кіт Келлог виступив на Варшавському форумі безпеки, заявивши, що путін в глибині душі розуміє, що воювати йому не вдасться. Також Келлог висловив підтримку жорсткішим діям щодо російських літаків та безпілотників, які порушують повітряний простір НАТО. Про це пише УНН із посилання на The Guardian.

Я думаю, що, ймовірно, в глибині душі він розуміє, що не може виграти це. Це невиграшний бій для нього, довгостроковий. Цього не станеться - зазначив Келлог.

Деталі

Відповідаючи на питання про недавні інциденти в Європі, пов’язані з російськими дронами та літаками, Келлог, за словами журналістів, начебто схвально віднісся до ідей застосовувати заходи протидії, включно з можливістю збивати літаки або безпілотники, що порушують повітряний простір країн НАТО.

Він навів приклад інциденту 2015 року з Туреччиною, яка збила літак, і зауважив, що підвищення рівня ризику іноді є необхідним кроком у відповідь.

Кілька років тому, у 2015 році, росіяни відправили російський винищувач у повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони збили його. Гаразд, це дуже швидко приверне до вас увагу, чи не так? Ось що я маю на увазі під підвищенням рівня ризику. Я знаю, що це небезпечно. Я це розумію. Але іноді ви повинні запитати себе, куди ви йдете? ... - додав спецпосланник.

Як приклад тиску на російську економіку Келлог вказав на удари по об’єктам інфраструктури, зокрема нафтопереробним заводам, які, за його словами, послаблюють фінансові можливості москви підтримувати війну. Він додав, що Захід працює над обмеженням ринків збуту російської нафти та посиленням санкцій, але деякі країни Європи ще купують російське паливо.

Келлог також послався на нещодавні заяви польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який на засіданні Радбезу ООН попередив, що Польща в майбутньому може збивати реактивні літаки, які порушуватимуть її повітряний простір.

Отже, росіян попередили? — Я думаю, що вони в курсі - підкреслив Келлог.

Нагадаємо

Нещодавно Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість нанесення Україною далекобійних ударів по території рф.

Раніше в Пентагоні існували механізми контролю і погодження, які іноді стримували використання певних типів далекобійної зброї проти цілей у рф.