"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог

Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог выступил на Варшавском форуме безопасности, заявив, что путин в глубине души понимает, что воевать ему не удастся. Также Келлог выразил поддержку более жестким действиям в отношении российских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Я думаю, что, вероятно, в глубине души он понимает, что не может выиграть это. Это невыигрышный бой для него, долгосрочный. Этого не произойдет - отметил Келлог.

Подробности

Отвечая на вопрос о недавних инцидентах в Европе, связанных с российскими дронами и самолетами, Келлог, по словам журналистов, одобрительно отнесся к идеям применять меры противодействия, включая возможность сбивать самолеты или беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Он привел пример инцидента 2015 года с Турцией, которая сбила самолет, и заметил, что повышение уровня риска иногда является необходимым шагом в ответ.

Несколько лет назад, в 2015 году, русские отправили российский истребитель в воздушное пространство Турции. Что сделали турки? Они сбили его. Хорошо, это очень быстро привлечет к вам внимание, не так ли? Вот что я имею в виду под повышением уровня риска. Я знаю, что это опасно. Я это понимаю. Но иногда вы должны спросить себя, куда вы идете? ... - добавил спецпосланник.

В качестве примера давления на российскую экономику Келлог указал на удары по объектам инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его словам, ослабляют финансовые возможности москвы поддерживать войну. Он добавил, что Запад работает над ограничением рынков сбыта российской нефти и усилением санкций, но некоторые страны Европы еще покупают российское топливо.

Келлог также сослался на недавние заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который на заседании Совбеза ООН предупредил, что Польша в будущем может сбивать реактивные самолеты, которые будут нарушать ее воздушное пространство.

Итак, русских предупредили? — Я думаю, что они в курсе - подчеркнул Келлог.

Напомним

Недавно Президент США Дональд Трамп, по словам специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории рф.

Ранее в Пентагоне существовали механизмы контроля и согласования, которые иногда сдерживали использование определенных типов дальнобойного оружия против целей в рф.