"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог

$41.320.16
48.440.03
ukenru
17:35 • 9350 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 15602 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 32298 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 30781 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 41279 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 66710 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33231 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27272 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24004 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21700 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.8м/с
52%
758мм
Популярные новости
2 миллиарда убытков: завершено расследование по халатности экс-чиновника Минобороны30 сентября, 11:25 • 8920 просмотра
Четыре страны ЕС заплатили рф за газ больше, чем дали Киеву - Greenpeace30 сентября, 13:02 • 5006 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 21384 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 12284 просмотра
Харьков снова под атакой дронов: в городе раздаются взрывы15:17 • 4290 просмотра
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 32299 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 21402 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 66711 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 79023 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74192 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Андрій Єрмак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Одесса
Харьков
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48 • 2604 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 12300 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 24596 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 37123 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 30835 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Северный поток
Ракетный комплекс "Панцирь"
Spotify

"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Специальный посланник США Кит Келлог заявил, что Путин осознает невозможность выиграть войну. Он также поддержал более жесткие действия против российских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, приводя в пример Турцию.

"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог

Специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог выступил на Варшавском форуме безопасности, заявив, что путин в глубине души понимает, что воевать ему не удастся. Также Келлог выразил поддержку более жестким действиям в отношении российских самолетов и беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Я думаю, что, вероятно, в глубине души он понимает, что не может выиграть это. Это невыигрышный бой для него, долгосрочный. Этого не произойдет

- отметил Келлог.

Подробности

Отвечая на вопрос о недавних инцидентах в Европе, связанных с российскими дронами и самолетами, Келлог, по словам журналистов, одобрительно отнесся к идеям применять меры противодействия, включая возможность сбивать самолеты или беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Он привел пример инцидента 2015 года с Турцией, которая сбила самолет, и заметил, что повышение уровня риска иногда является необходимым шагом в ответ.  

Несколько лет назад, в 2015 году, русские отправили российский истребитель в воздушное пространство Турции. Что сделали турки? Они сбили его. Хорошо, это очень быстро привлечет к вам внимание, не так ли? Вот что я имею в виду под повышением уровня риска. Я знаю, что это опасно. Я это понимаю. Но иногда вы должны спросить себя, куда вы идете? ...

- добавил спецпосланник. 

В качестве примера давления на российскую экономику Келлог указал на удары по объектам инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его словам, ослабляют финансовые возможности москвы поддерживать войну. Он добавил, что Запад работает над ограничением рынков сбыта российской нефти и усилением санкций, но некоторые страны Европы еще покупают российское топливо.  

Келлог также сослался на недавние заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который на заседании Совбеза ООН предупредил, что Польша в будущем может сбивать реактивные самолеты, которые будут нарушать ее воздушное пространство.

Итак, русских предупредили? — Я думаю, что они в курсе

- подчеркнул Келлог.

Напомним

Недавно Президент США Дональд Трамп, по словам специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории рф.

Ранее в Пентагоне существовали механизмы контроля и согласования, которые иногда сдерживали использование определенных типов дальнобойного оружия против целей в рф.

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Кит Келлог
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Хранитель
Радослав Сикорский
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Польша