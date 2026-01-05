Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Київ • УНН
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро може бути засуджений до страти у США за злочини, пов'язані з наркотрафіком. Суд над ним розпочнеться сьогодні о 19:00.
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро може бути засуджений у США до страти, якщо його визнають винним у злочинах, пов'язаних з наркотрафіком. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Post.
Деталі
Якщо суд підтвердить обвинувачення, американське законодавство це дозволить. Сьогодні о 19:00 в США розпочнеться суд над ним.
Згідно з федеральним законодавством США, обвинувачений, визнаний винним у порушенні Закону про контрольовані речовини "в рамках тривалої злочинної діяльності", може бути засуджений до страти.
Злочини, що караються смертю, поділяються на такі категорії: вбивство, зрада або шпигунство, а також злочини, пов'язані з наркотиками, що не включають вбивство.
Також у мережі з’явилось відео, на якому видно, як Мадуро везуть до зали суду.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.