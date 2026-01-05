Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают

$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 54823 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 51157 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 78961 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 88865 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 63592 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 67663 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63735 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66196 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 58223 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
09:07 • 54809 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Сергей Кислыця
Николас Мадуро
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может быть приговорен к смертной казни в США за преступления, связанные с наркотрафиком. Суд над ним начнется сегодня в 19:00.

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может быть приговорен в США к смертной казни, если его признают виновным в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Post.

Детали

Если суд подтвердит обвинения, американское законодательство это позволит. Сегодня в 19:00 в США начнется суд над ним.

Согласно федеральному законодательству США, обвиняемый, признанный виновным в нарушении Закона о контролируемых веществах "в рамках длительной преступной деятельности", может быть приговорен к смертной казни.

Преступления, караемые смертной казнью, делятся на следующие категории: убийство, измена или шпионаж, а также преступления, связанные с наркотиками, не включающие убийство.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как Мадуро везут в зал суда.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Евгений Устименко

