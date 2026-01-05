Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро может быть приговорен в США к смертной казни, если его признают виновным в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Post.

Детали

Если суд подтвердит обвинения, американское законодательство это позволит. Сегодня в 19:00 в США начнется суд над ним.

Согласно федеральному законодательству США, обвиняемый, признанный виновным в нарушении Закона о контролируемых веществах "в рамках длительной преступной деятельности", может быть приговорен к смертной казни.

Преступления, караемые смертной казнью, делятся на следующие категории: убийство, измена или шпионаж, а также преступления, связанные с наркотиками, не включающие убийство.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как Мадуро везут в зал суда.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.