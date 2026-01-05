$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 44679 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 46118 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 73880 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 84915 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 61808 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 66373 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63389 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65964 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58104 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України. Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України Євгенія Хмару, передає УНН.

Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України 

- йдеться в указі №19/2026.

Раніше

Як повідомив радник Президента України Дмитро Литвин, обов'язки голови Служби безпеки України тимчасово буде виконувати начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 720 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Служба безпеки України
Володимир Зеленський