Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України. Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України Євгенія Хмару, передає УНН.
Начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України
Раніше
Як повідомив радник Президента України Дмитро Литвин, обов'язки голови Служби безпеки України тимчасово буде виконувати начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара.
