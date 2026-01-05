Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 41479 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 44456 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 72222 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 83589 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 61236 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 65930 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63285 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65882 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58052 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 26036 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 34185 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 38263 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 34887 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 34248 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 41480 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 128958 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 146830 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 155065 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 289946 перегляди
Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара, повідомив радник Президента України Дмитро Литвин.

Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ

Обов'язки голови Служби безпеки України тимчасово буде виконувати начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Про це повідомив журналістам радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.

Хмара буде тимчасово виконувати обов'язки 

- повідомив Литвин.

Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації05.01.26, 14:09 • 424 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 514 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Служба безпеки України
Володимир Зеленський