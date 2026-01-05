Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ

Обов'язки голови Служби безпеки України тимчасово буде виконувати начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Про це повідомив журналістам радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.

Хмара буде тимчасово виконувати обов'язки - повідомив Литвин.

Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

