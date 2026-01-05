Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ
Київ • УНН
Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара, повідомив радник Президента України Дмитро Литвин.
Обов'язки голови Служби безпеки України тимчасово буде виконувати начальник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара. Про це повідомив журналістам радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.
Хмара буде тимчасово виконувати обов'язки
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.
