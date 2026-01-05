Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 12918 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 38015 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 42720 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 70460 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 82176 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 60565 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 65422 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63166 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65802 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57997 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.6м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 24402 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 32390 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 36439 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 33058 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 32418 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 38016 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 127232 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 145164 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 153465 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 288373 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Христя Фріланд
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 34281 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 30165 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 29431 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 38439 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 84515 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації.

Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації

Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Євгенієм Хмарою, під час зустрічі обговорили розвиток Служби безпеки та спецоперації, які зараз готують, про що Глава держави повідомив у понеділок у Telegram, пише УНН.

"Зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо. Слава Україні!" - повідомив Президент Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 146 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна