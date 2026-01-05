Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою: обговорили розвиток Служби безпеки та майбутні спецоперації

Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником ЦСО "А" СБУ Євгенієм Хмарою, під час зустрічі обговорили розвиток Служби безпеки та спецоперації, які зараз готують, про що Глава держави повідомив у понеділок у Telegram, пише УНН.

"Зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо. Слава Україні!" - повідомив Президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

