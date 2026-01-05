$42.290.12
49.580.03
ukenru
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Зеленский встретился с начальником ЦСО "А" СБУ Хмарой: обсудили развитие Службы безопасности и будущие спецоперации

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Президент Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой. Обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации.

Зеленский встретился с начальником ЦСО "А" СБУ Хмарой: обсудили развитие Службы безопасности и будущие спецоперации

Президент Владимир Зеленский встретился с начальником ЦСО "А" СБУ Евгением Хмарой, во время встречи обсудили развитие Службы безопасности и спецоперации, которые сейчас готовят, о чем Глава государства сообщил в понедельник в Telegram, пишет УНН.

"Встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим. Слава Украине!" - сообщил Президент Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Юлия Шрамко

Политика
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина