Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
09:07 • 36963 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 42194 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 69938 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 81764 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 60378 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 65296 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63133 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65780 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57984 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 24402 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 32390 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 36439 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 33058 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 32418 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
09:07 • 36963 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 126728 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 144671 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 152985 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 287899 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Христя Фріланд
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 33973 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 29877 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 29178 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 38199 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 84292 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але залишиться в системі СБУ для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня. Він подякував Президенту України за підтримку змін у сфері оборони та висловив віру у справедливий мир.

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку

Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але запевнив, що залишиться у системі "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня", передає УНН.

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди 

- йдеться у заяві Малюка, яку оприлюднила СБУ.

Малюк упевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки України.

На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому.  Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю! 

- резюмував генерал-лейтенант Василь Малюк.

Нагадаємо

Генерал Василь Малюк вперше за історію незалежної України перетворив СБУ спроможну воюючу спецслужбу воюючої країни. Ключові результати:

- спецоперація СБУ "Павутина", в результаті якої уражено 41 військовий літак рф одразу на 4 аеродромах окупантів;

- три унікальні атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами "Sea Baby" (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.);

- винахід унікальних морських бойових дронів "Sea Baby". Результат: 14 уражених російських кораблів та припинення домінування рф у Чорному морі;

- перше в історії ураження російської субмарини класу "Варшавянка" у порту Новоросійська підводним дроном "Sub SeaBaby";

- ліквідація воєнних злочинців і зрадників. Серед них – генерал-лейтенант Ігор Кірілов (Генерал Самокат), Ілля Кива, Владлен Татарський, Армен Саркісян (Горлівський), Валерій Транковський та інші;  

- системне мінусування "діпстрайками" СБУ нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни рф в Україні;

- боротьба із агентами фсб у рясах - понад 180 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП;

- викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 2022 року слідчі Служби оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні;

- масштабне самоочищення СБУ за керівництвом Василя Малюку. У Службі викрили з десяток російських агентів. Високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча Малюк затримував особисто;

- СБУ стала однією із найважливіших складових Сил оборони на полі бою. Бійці СБУ разом із іншими Силами оборони звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції тощо;

- ЦСО "А" СБУ стабільно входить до ТОП-3 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили рф за допомогою БпЛА. Майже кожен п’ятий танк, уражений СОУ, – на рахунку саме СБУ.

Зосередиться на українських асиметричних операціях: Зеленський зустрівся із Малюком і підтвердив його відставку05.01.26, 13:42 • 610 переглядiв

Антоніна Туманова

