Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку
Київ • УНН
Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але залишиться в системі СБУ для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня. Він подякував Президенту України за підтримку змін у сфері оборони та висловив віру у справедливий мир.
Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але запевнив, що залишиться у системі "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня", передає УНН.
Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди
Малюк упевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки України.
На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю!
Нагадаємо
Генерал Василь Малюк вперше за історію незалежної України перетворив СБУ спроможну воюючу спецслужбу воюючої країни. Ключові результати:
- спецоперація СБУ "Павутина", в результаті якої уражено 41 військовий літак рф одразу на 4 аеродромах окупантів;
- три унікальні атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами "Sea Baby" (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.);
- винахід унікальних морських бойових дронів "Sea Baby". Результат: 14 уражених російських кораблів та припинення домінування рф у Чорному морі;
- перше в історії ураження російської субмарини класу "Варшавянка" у порту Новоросійська підводним дроном "Sub SeaBaby";
- ліквідація воєнних злочинців і зрадників. Серед них – генерал-лейтенант Ігор Кірілов (Генерал Самокат), Ілля Кива, Владлен Татарський, Армен Саркісян (Горлівський), Валерій Транковський та інші;
- системне мінусування "діпстрайками" СБУ нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни рф в Україні;
- боротьба із агентами фсб у рясах - понад 180 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП;
- викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 2022 року слідчі Служби оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні;
- масштабне самоочищення СБУ за керівництвом Василя Малюку. У Службі викрили з десяток російських агентів. Високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча Малюк затримував особисто;
- СБУ стала однією із найважливіших складових Сил оборони на полі бою. Бійці СБУ разом із іншими Силами оборони звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції тощо;
- ЦСО "А" СБУ стабільно входить до ТОП-3 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили рф за допомогою БпЛА. Майже кожен п’ятий танк, уражений СОУ, – на рахунку саме СБУ.
