Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку

Василь Малюк підтвердив, що йде з посади Голови Служби безпеки, але запевнив, що залишиться у системі "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня", передає УНН.

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди - йдеться у заяві Малюка, яку оприлюднила СБУ.

Малюк упевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки України.

На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю! - резюмував генерал-лейтенант Василь Малюк.

Нагадаємо

Генерал Василь Малюк вперше за історію незалежної України перетворив СБУ спроможну воюючу спецслужбу воюючої країни. Ключові результати:

- спецоперація СБУ "Павутина", в результаті якої уражено 41 військовий літак рф одразу на 4 аеродромах окупантів;

- три унікальні атаки на Кримський міст: за допомогою вантажівки з вибухівкою (2022 р.), морськими дронами "Sea Baby" (2023 р.) та підводним підривом (2025 р.);

- винахід унікальних морських бойових дронів "Sea Baby". Результат: 14 уражених російських кораблів та припинення домінування рф у Чорному морі;

- перше в історії ураження російської субмарини класу "Варшавянка" у порту Новоросійська підводним дроном "Sub SeaBaby";

- ліквідація воєнних злочинців і зрадників. Серед них – генерал-лейтенант Ігор Кірілов (Генерал Самокат), Ілля Кива, Владлен Татарський, Армен Саркісян (Горлівський), Валерій Транковський та інші;

- системне мінусування "діпстрайками" СБУ нафтопереробної галузі окупантів, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни рф в Україні;

- боротьба із агентами фсб у рясах - понад 180 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП;

- викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 2022 року слідчі Служби оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні;

- масштабне самоочищення СБУ за керівництвом Василя Малюку. У Службі викрили з десяток російських агентів. Високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча Малюк затримував особисто;

- СБУ стала однією із найважливіших складових Сил оборони на полі бою. Бійці СБУ разом із іншими Силами оборони звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції тощо;

- ЦСО "А" СБУ стабільно входить до ТОП-3 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили рф за допомогою БпЛА. Майже кожен п’ятий танк, уражений СОУ, – на рахунку саме СБУ.

