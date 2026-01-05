Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 14286 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 44062 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 45797 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 73560 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 84649 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 61707 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 66289 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63369 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65950 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 58092 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.6м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 27267 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 35525 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 39610 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 36237 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 35584 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 44062 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 130210 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 148051 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 156269 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 291095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Василий Малюк
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 35887 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 31627 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 30747 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 39688 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 85674 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Обязанности главы СБУ временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин.

Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ

Обязанности главы Службы безопасности Украины временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Об этом сообщил журналистам советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Хмара будет временно исполнять обязанности 

- сообщил Литвин.

Зеленский встретился с начальником ЦСО "А" СБУ Хмарой: обсудили развитие Службы безопасности и будущие спецоперации05.01.26, 14:09 • 576 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку05.01.26, 14:06 • 684 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский