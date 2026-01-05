Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ
Киев • УНН
Обязанности главы СБУ временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, сообщил советник Президента Украины Дмитрий Литвин.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.
