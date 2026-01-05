Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ

Обязанности главы Службы безопасности Украины временно будет исполнять начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Об этом сообщил журналистам советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Хмара будет временно исполнять обязанности - сообщил Литвин.

Зеленский встретился с начальником ЦСО "А" СБУ Хмарой: обсудили развитие Службы безопасности и будущие спецоперации

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

