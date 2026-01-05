Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ять цілеспрямованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Зафіксовано дуже значні пошкодження.
Армія рф цілеспрямовано нанесла пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Маємо дуже значні пошкодження
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер05.01.26, 13:25 • 2948 переглядiв