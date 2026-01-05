Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны

Армия рф целенаправленно нанесла пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр