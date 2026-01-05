Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти целенаправленных ракетных ударах по энергетической инфраструктуре города. Зафиксированы очень значительные повреждения.
Армия рф целенаправленно нанесла пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Имеем очень значительные повреждения
Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр05.01.26, 13:25 • 3266 просмотров