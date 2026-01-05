$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 34691 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 41009 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 68734 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 80825 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 59888 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 64953 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63058 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65722 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57957 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти целенаправленных ракетных ударах по энергетической инфраструктуре города. Зафиксированы очень значительные повреждения.

Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны

Армия рф целенаправленно нанесла пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Имеем очень значительные повреждения 

- сообщил Терехов.

Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр05.01.26, 13:25

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
