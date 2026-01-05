The enemy launched five missile strikes on Kharkiv's energy infrastructure: the damage is very significant
Kyiv • UNN
Kharkiv Mayor Ihor Terekhov reported five targeted missile strikes on the city's energy infrastructure. Very significant damage has been recorded.
The Russian army deliberately launched five missile strikes on Kharkiv's energy infrastructure. This was reported by Kharkiv Mayor Ihor Terekhov, according to UNN.
