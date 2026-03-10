$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Эксклюзивы
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Дональд Трамп обсудил с путиным конфликты в Украине и Иране. Президент США посоветовал диктатору прекратить агрессию против Украины для большей пользы.

"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным

российский диктатор владимир путин хочет быть полезным в разрешении войны на Ближнем Востоке, но он был бы гораздо более полезным, если бы закончил свою войну против Украины. Об этом, рассказывая журналистам подробности своего разговора с путиным, сказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, между путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским существует "огромная ненависть, похоже, они никак не могут договориться".

Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он (путин - ред.) хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и россией. Это было бы более полезно

- отметил президент США.

Он добавил, что разговор был хорошим, и путин стремится действовать "очень конструктивно".

Напомним

Президент США инициировал разговор об урегулировании конфликтов в Украине и Иране. Стороны провели предметный обмен мнениями "в конструктивном формате".

Вадим Хлюдзинский

