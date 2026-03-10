"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным

российский диктатор владимир путин хочет быть полезным в разрешении войны на Ближнем Востоке, но он был бы гораздо более полезным, если бы закончил свою войну против Украины. Об этом, рассказывая журналистам подробности своего разговора с путиным, сказал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, между путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским существует "огромная ненависть, похоже, они никак не могут договориться".

Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он (путин - ред.) хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и россией. Это было бы более полезно - отметил президент США.

Он добавил, что разговор был хорошим, и путин стремится действовать "очень конструктивно".

Напомним

Президент США инициировал разговор об урегулировании конфликтов в Украине и Иране. Стороны провели предметный обмен мнениями "в конструктивном формате".

Встреча путина, Трампа и Зеленского имеет смысл только для финализации договоренностей - песков