Встреча путина, Трампа и Зеленского имеет смысл только для финализации договоренностей - песков
Киев • УНН
Личная встреча лидеров россии, США и Украины возможна только на завершающем этапе переговоров. Отдельные контакты между путиным и Зеленским остаются под вопросом.
В москве считают, что личная встреча лидеров россии, США и Украины имеет смысл только на завершающем этапе переговоров, тогда как отдельные контакты между владимиром путиным и владимиром зеленским пока находятся под вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.
По его словам, трехсторонний формат возможен только после достижения конкретных результатов на переговорах.
путину, Трампу и Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации уже наработанных договоренностей
Он также отметил, что встреча между путиным и Зеленским пока не имеет понятной перспективы.
Зеленский: у меня простое послание к путину - я готов к встрече24.02.26, 13:50 • 3012 просмотров
Смысл встречи путина и Зеленского остается под вопросом до тех пор, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции
Отдельно Песков заявил, что приглашение Президенту Украины посетить Москву, по утверждению Кремля, остается в силе.
Предложение Зеленскому приехать в москву остается в силе. путин всегда держит свое слово
В кремле заявили, что контакты между путиным и Зеленским "возможны только в москве"02.02.26, 12:44 • 6559 просмотров
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по завершению войны продолжаются на нескольких уровнях. Основные трудности связаны с политическими решениями и вопросом территорий, а также с военной составляющей.