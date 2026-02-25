$43.260.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Встреча путина, Трампа и Зеленского имеет смысл только для финализации договоренностей - песков

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Личная встреча лидеров россии, США и Украины возможна только на завершающем этапе переговоров. Отдельные контакты между путиным и Зеленским остаются под вопросом.

Встреча путина, Трампа и Зеленского имеет смысл только для финализации договоренностей - песков

В москве считают, что личная встреча лидеров россии, США и Украины имеет смысл только на завершающем этапе переговоров, тогда как отдельные контакты между владимиром путиным и владимиром зеленским пока находятся под вопросом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

По его словам, трехсторонний формат возможен только после достижения конкретных результатов на переговорах.

путину, Трампу и Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации уже наработанных договоренностей 

– заявил песков.

Он также отметил, что встреча между путиным и Зеленским пока не имеет понятной перспективы.

Зеленский: у меня простое послание к путину - я готов к встрече24.02.26, 13:50 • 3012 просмотров

Смысл встречи путина и Зеленского остается под вопросом до тех пор, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции 

– сказал он.

Отдельно Песков заявил, что приглашение Президенту Украины посетить Москву, по утверждению Кремля, остается в силе.

Предложение Зеленскому приехать в москву остается в силе. путин всегда держит свое слово 

– добавил пресс-секретарь.

В кремле заявили, что контакты между путиным и Зеленским "возможны только в москве"02.02.26, 12:44 • 6559 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по завершению войны продолжаются на нескольких уровнях. Основные трудности связаны с политическими решениями и вопросом территорий, а также с военной составляющей.

Андрей Тимощенков

