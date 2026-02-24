Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD заявил, что "готов" встретиться с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН.

Детали

Чтобы добиться прекращения огня, Зеленский, пишет издание, "выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям россии". глава кремля требует от Украины вывести войска из тех частей Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Украины.

"Территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств и правительств", заявил Зеленский.

У меня простое послание к путину: я готов к встрече. Мы должны положить конец войне - сказал Зеленский.

По словам Президента Украины Зеленского, окончание войны зависит прежде всего от давления, которое оказывается на путина со стороны США и европейцев.

"Война закончится, когда президент США Трамп вместе с европейцами обуздает путина и заставит его начать настоящие переговоры, которые принесут результаты", – сказал Зеленский.

Президент, как отмечается, подвел итоги более чем четырех лет российского вторжения. Он подробно рассказал о роли Германии и других европейских партнеров. Он "не сдерживал критики, особенно в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана". "Если он заблокирует 90 миллиардов евро, то он ставит себя на один уровень с путиным и лукашенко", – сказал Зеленский.

Относительно ожидания вступления в ЕС, Зеленский заявил, что "пришло время вывести переговоры по вступлению Украины на новый уровень и открыть так называемые переговорные кластеры". "Тот факт, что этого до сих пор не произошло, является несправедливым": "Мы проводим эти реформы во время войны. Мы добиваемся большего во время войны, чем другие кандидаты на вступление в мирное время", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что продолжает настаивать на конкретной дате вступления в ЕС, хотя и не называет 2027 год, который предлагал ранее, пишет издание.

Кроме того, Зеленский призвал европейские государства усилить экономическое давление на россию и, в частности, еще больше ограничить ее экспорт нефти.

Зеленский в основном выразил слова похвалы и благодарности в адрес Германии. Однако Зеленский хотел бы видеть более активную роль Германии после прекращения огня, чем обсуждалось до сих пор. Он отметил, что Франция и Великобритания уже договорились направить войска в Украину для содействия поддержанию мира. "Конечно, мы хотели бы, чтобы Германия присоединилась к этим странам. Но это исключительно независимое решение Германии", – сказал Президент.

С военной точки зрения Президент Украины охарактеризовал четыре года, прошедшие после российского вторжения, прежде всего как поражение агрессора, россии, пишет издание. "россия борется за то, чтобы уничтожить нас как независимое государство - мы этого не допустили", - заявил Зеленский. Он также заявил, что не считает, что Украина сейчас проигрывает войну – это "российский нарратив".

Зеленский указал на недавние успехи. Например, Украине удалось отвоевать 300 квадратных километров земли в южной Запорожской области.

Как пишет издание, "в будущем Украина получит выгоду от отключения спутниковой интернет-системы Starlink для российской армии". Компания Илона Маска, SpaceX, приняла это решение несколько недель назад. До этого многие российские подразделения использовали Starlink для связи.

Теперь ею смогут пользоваться только украинские подразделения; их терминалы будут внесены в так называемый "белый список". Военные эксперты говорят, что Starlink обеспечил особенно надежную и безопасную связь.

Зеленский: путин и рф - это война от чечни и Грузии до Украины и Африки