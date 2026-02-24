Зеленский: путин и рф - это война от чечни и Грузии до Украины и Африки

российский диктатор владимир путин с 1999 года является синонимом слова "война". Об этом во время обращения к Европарламенту по случаю 4-й годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил Владимир Зеленский, передает УНН.

путин и есть война. Он начал войну в чечне, Грузии, Сирии, странах Африки и Украине. Это впервые в истории, когда москва приходит в Европу с очень жестоким, безжалостным антиевропейским проектом

Он добавил: путин не понимает и не принимает того, что в Европе жизнь каждого человека, а также верховенство прав человека является наивысшей ценностью.

путинская россия начала войну в Чечне, далее вторглась в Грузию и Украину, развязала войны в Сирии и странах Африки. Она не уважает и не признает границ и суверенитетов своих соседей, кроме Китая и Северной Кореи. Также россия поддерживает диктаторский режим в Иране