Зеленский: путин и рф - это война от чечни и Грузии до Украины и Африки
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что путин является синонимом войны, упомянув конфликты в чечне, Грузии, Сирии, странах Африки и Украине. Он подчеркнул, что путин не признает ценности человеческой жизни и прав человека.
российский диктатор владимир путин с 1999 года является синонимом слова "война". Об этом во время обращения к Европарламенту по случаю 4-й годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину заявил Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
путин и есть война. Он начал войну в чечне, Грузии, Сирии, странах Африки и Украине. Это впервые в истории, когда москва приходит в Европу с очень жестоким, безжалостным антиевропейским проектом
Он добавил: путин не понимает и не принимает того, что в Европе жизнь каждого человека, а также верховенство прав человека является наивысшей ценностью.
путинская россия начала войну в Чечне, далее вторглась в Грузию и Украину, развязала войны в Сирии и странах Африки. Она не уважает и не признает границ и суверенитетов своих соседей, кроме Китая и Северной Кореи. Также россия поддерживает диктаторский режим в Иране
Президент в своем выступлении перед Европарламентом также повторил свой призыв к четкой дате членства Украины в ЕС и призвал союзников и партнеров в Европе действовать более активно в отношении россии.
Мы должны сказать "нет" российским военным преступникам
