Под Киевом мужчина застрелил больную 11-летнюю дочь, а затем покончил с собой

В Ирпене под Киевом мужчина, вероятно, застрелил больную 11-летнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Тела направили на экспертизу, полиция устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что по месту жительства в доме в городе Ирпень она обнаружила без признаков жизни своего брата и его малолетнюю дочь.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в помещении вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно, произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Также известно, что девочка болела - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Следователи начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

