Зеленский заговорил о завершении крупнейшей войны со времен Второй мировой - FT

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Украинский лидер подчеркнул: россия платит слишком высокую цену за войну, Украина приближается к ее завершению, но все еще нуждается в гарантиях от США и европейского сообщества. В частности, речь идет о членстве в ЕС.

Зеленский заговорил о завершении крупнейшей войны со времен Второй мировой - FT

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война россии против Украины приближается к фазе, которую он назвал "началом завершения" крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой. Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

В то же время президент призвал США не поддаваться на переговорные маневры кремля и "игры" российского лидера владимира путина.

Ключевой посыл Зеленского был таков: любое прекращение огня без четких и обязательных западных гарантий безопасности станет для москвы лишь передышкой. По его словам, россия использует перемирие, чтобы восстановить силы и подготовить новую атаку, поэтому Украине нужно не "перемирие ради паузы", а реальное завершение войны.

Война может начаться снова. Перемирие может сорваться. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны

- сказал Зеленский.

О вступлении в ЕС

Отдельно украинский лидер обратился к Европейскому Союзу с требованием прекратить промедление и зафиксировать конкретную дату вступления Украины. Он подчеркнул, что это возможно уже в 2027 году, и предупредил: без определенного дедлайна россия и в дальнейшем будет пытаться блокировать евроинтеграцию Украины на десятилетия.

О путине и Трампе

Президент Украины также заявил, что путин пытается использовать контакты с Дональдом Трампом, чтобы ослабить позиции Киева на переговорах. Зеленский назвал поведение россиян "плохой актерской игрой" и подчеркнул, что доверять путину нельзя.

Зеленский также сообщил, что, по оценкам разведки, россия предлагала США пакет экономического сотрудничества до 12 млрд долларов с пунктами "об Украине", в частности относительно ресурсов на оккупированных территориях.

О цене войны для россиян

Кроме того, Владимир Зеленский напомнил, что россия платит чрезвычайно высокую цену за продвижение. По данным разведки, которые озвучил президент, в 2025 году ее "ползучие" наступления якобы стоили в среднем 167 жизней военных на каждый километр оккупированной территории.

Зеленский добавил, что российские заявления о контроле над позициями часто не соответствуют реальности, а на отдельных участках фронта украинские силы, наоборот, имеют продвижение. Среди факторов он упомянул запрет несанкционированного использования россиянами системы Starlink.

Он отверг утверждения, будто Киев стремится к паузе для перегруппировки, назвав это ложью, и привел данные: рф мобилизует около 40 тысяч военных в месяц и теряет 35 тысяч.

В конце Зеленский снова подчеркнул: рассчитывает прежде всего на украинцев, армию и собственное производство, а также предупредил, что перемирие без гарантий несет риск срыва и возобновления войны.

