Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
07:45 • 640 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 3614 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 16975 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 36213 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 28997 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 28862 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 22698 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16460 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14156 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13278 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
88%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 15966 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 10432 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 5618 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 12543 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 9824 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 32216 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52722 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 56344 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 149147 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 158174 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Блогери
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 17367 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 15291 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 16266 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 35088 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 69115 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Український лідер підкреслив: росія платить занадто велику ціну за війну, Україна наближається до її завершення, але все ще ротребує гарантійвід США та європейської спільноти. Зокрема, йдеться про членство в ЄС.

Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT

Президент України Володимир Зеленський сказав, що війна росії проти України наближається до фази, яку він назвав "початком завершення" найбільшого європейського конфлікту від часів Другої світової. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times заявив, передає УНН.

Деталі

Водночас президент закликав США не піддаватися на переговорні маневри Кремля й "ігри" російського лідера володимира путіна.

Ключовий меседж Зеленського був таким: будь-яке припинення вогню без чітких і обов’язкових західних гарантій безпеки стане для москви лише перепочинком. За його словами, росія використає перемир’я, щоб відновити сили і підготувати нову атаку, тому Україні потрібне не "перемир’я заради паузи", а реальне завершення війни.

Війна може початися знову. Перемир’я може зірватися. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни

- сказав Зеленський.

Про вступ до ЄС

Окремо український лідер звернувся до Європейського Союзу із вимогою припинити зволікання та зафіксувати конкретну дату вступу України. Він наголосив, що це можливо вже у 2027 році, і попередив: без визначеного дедлайну росія й надалі намагатиметься блокувати євроінтеграцію України на десятиліття.

Про путіна й Трампа

Президент України також заявив, що путін намагається використати контакти з Дональдом Трампом, аби послабити позиції Києва на переговорах. Зеленський назвав поведінку росіян "поганою акторською грою" і підкреслив, що довіряти путіну не можна.

Зеленський також повідомив, що, за оцінками розвідки, росія пропонувала США пакет економічної співпраці до 12 млрд доларів із пунктами "про Україну", зокрема щодо ресурсів на окупованих територіях.

Про ціну війни для росіян

Крім того, Володимир Зеленський  нагадав, що росія платить надзвичайно високу ціну за просування. За даними розвідки, які озвучив президент,  у 2025 році її "повзучі" наступи нібито коштували в середньому 167 життів військових на кожен кілометр окупованої території.

Зеленський додав, що російські заяви про контроль над позиціями часто не відповідають реальності, а на окремих ділянках фронту українські сили, навпаки, мають просування. Серед факторів він згадав заборону несанкціонованого використання росіянами системи Starlink.

Він відкинув твердження, ніби Київ прагне паузи для перегрупування, назвавши це брехнею, та навів дані: рф мобілізує близько 40 тисяч військових на місяць і втрачає 35 тисяч.

Наприкінці Зеленський знову наголосив: розраховує передусім на українців, армію та власне виробництво, а також попередив, що перемир’я без гарантій несе ризик зриву і відновлення війни.

Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни24.02.26, 08:54 • 3614 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Starlink
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки