Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT

Президент України Володимир Зеленський сказав, що війна росії проти України наближається до фази, яку він назвав "початком завершення" найбільшого європейського конфлікту від часів Другої світової. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times заявив, передає УНН.

Деталі

Водночас президент закликав США не піддаватися на переговорні маневри Кремля й "ігри" російського лідера володимира путіна.

Ключовий меседж Зеленського був таким: будь-яке припинення вогню без чітких і обов’язкових західних гарантій безпеки стане для москви лише перепочинком. За його словами, росія використає перемир’я, щоб відновити сили і підготувати нову атаку, тому Україні потрібне не "перемир’я заради паузи", а реальне завершення війни.

Війна може початися знову. Перемир’я може зірватися. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни - сказав Зеленський.

Про вступ до ЄС

Окремо український лідер звернувся до Європейського Союзу із вимогою припинити зволікання та зафіксувати конкретну дату вступу України. Він наголосив, що це можливо вже у 2027 році, і попередив: без визначеного дедлайну росія й надалі намагатиметься блокувати євроінтеграцію України на десятиліття.

Про путіна й Трампа

Президент України також заявив, що путін намагається використати контакти з Дональдом Трампом, аби послабити позиції Києва на переговорах. Зеленський назвав поведінку росіян "поганою акторською грою" і підкреслив, що довіряти путіну не можна.

Зеленський також повідомив, що, за оцінками розвідки, росія пропонувала США пакет економічної співпраці до 12 млрд доларів із пунктами "про Україну", зокрема щодо ресурсів на окупованих територіях.

Про ціну війни для росіян

Крім того, Володимир Зеленський нагадав, що росія платить надзвичайно високу ціну за просування. За даними розвідки, які озвучив президент, у 2025 році її "повзучі" наступи нібито коштували в середньому 167 життів військових на кожен кілометр окупованої території.

Зеленський додав, що російські заяви про контроль над позиціями часто не відповідають реальності, а на окремих ділянках фронту українські сили, навпаки, мають просування. Серед факторів він згадав заборону несанкціонованого використання росіянами системи Starlink.

Він відкинув твердження, ніби Київ прагне паузи для перегрупування, назвавши це брехнею, та навів дані: рф мобілізує близько 40 тисяч військових на місяць і втрачає 35 тисяч.

Наприкінці Зеленський знову наголосив: розраховує передусім на українців, армію та власне виробництво, а також попередив, що перемир’я без гарантій несе ризик зриву і відновлення війни.

