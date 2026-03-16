Трамп оцінив імовірність застосування Ізраїлем ядерної зброї проти Ірану

Київ • УНН

 • 2582 перегляди

Президент США заявив про неможливість використання ядерної зброї Ізраїлем. Трамп також відзначив високий рівень координації між країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у понеділок, що, на його думку, Ізраїль не застосує ядерної зброї у війні з Іраном, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ізраїль цього не зробить. Ізраїль ніколи цього не зробить", - сказав президент США у Білому домі.

Додамо

Девід Сакс, головний спеціаліст Білого дому зі штучного інтелекту та криптографії, нещодавно в інтерв'ю припустив, що "треба побоюватися ескалації війни з боку Ізраїлю, якщо він задумається про застосування ядерної зброї".

Зауваження Трампа пролунали після того, як він учора заявив, що США та Ізраїль загалом дотримуються однакових військових цілей, хоч і визнав, що їхні завдання можуть бути не ідентичними.

"Відносини дуже добрі. Збройні сили дуже добре скоординовані", - сказав Трамп журналістам у неділю на борту літака Air Force One.

Антоніна Туманова

